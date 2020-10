Fles wijn bij afhaalmaaltijd kan tot 20 uur

Restaurants die overschakelen op takeaway mogen tot 20 uur alcohol verkopen. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) verduidelijkt haar ministerieel besluit, dat iets anders deed vermoeden.

De Belgische horeca leek maandag een tweede dreun te moeten incasseren, na de sluiting van de cafés en restaurants. Uit het ministerieel besluit dat zondagavond in het Staatsblad werd gepubliceerd kon worden afgeleid dat bij de afhaalmaaltijden waarop vooral restaurants kunnen overschakelen geen alcohol mocht worden verkocht. Het artikel 6 in het ministerieel besluit laat weinig marge voor een andere interpretatie: 'De inrichtingen die behoren tot de horecasector (...) zijn gesloten, behalve voor (...) afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken (...) tot 22 uur.'

Voor de restaurants die al plannen maakten om opnieuw in te zetten op takeaway is dat een streep door de rekening. Tijdens de lockdown van dit voorjaar maakten sommige restaurants een deel van hun verliezen goed door wijnpakketten of zelfs cocktails aan te bieden. Horeca Vlaanderen heeft het over discriminatie. 'Het algemene verbod op alcoholverkoop geldt pas vanaf 20 uur. Voor 20 uur kunnen supermarkten wel eten én alcoholische dranken verkopen. Dit is oneerlijke concurrentie', aldus Kaatje Lucas, de woordvoerster van Horeca Vlaanderen.

Sadist

Ook Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA) reageert scherp. 'Welke sadist heeft dat ministerieel besluit geschreven? Laat ze toch een fles wijn of een streekbier meegeven.'

Wij zouden toch graag hebben dat het artikel aangepast wordt. Het laatste wat de horeca nu kan gebruiken zijn hoge boetes. Kaatje Lucas Woordvoerster Horeca Vlaanderen

In regeringskringen leek men zich eerst van geen kwaad bewust, maar al snel kwam dinsdagmiddag het besef dat iets niet klopte. Daarom komt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) met een verduidelijking: 'Afhaalmaaltijden mét alcohol zijn tot 20 uur toegestaan. Vanaf 20 uur is het zonder alcohol', aldus de woordvoerster van Verlinden. In regeringskringen valt te vernemen dat het artikel 6 samen gelezen moet worden met het artikel 12, dat bepaalt dat 'de verkoop van alcohol in alle inrichtingen, met inbegrip van automaten, verboden is van 20 tot 5 uur'.