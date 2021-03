Fontinoy voorzitter af bij NMBS

Het kernkabinet van de regering-De Croo bereikte vrijdagavond om 22 uur een deal over de verdeling van een waslijst in te vullen bestuursmandaten en uitvoerende posten bij belangrijke overheidsbedrijven. Meer dan 8 uur zaten de topministers daarover bijeen. Tussen de Vlaamse partijen van Vivaldi was er al lang een deal. Maar tussen de Franstaligen zat het overleg uren vast.

Het kernkabinet bevestigde de vijf zittende CEO's van de overheidsbedrijven wier mandaat al verlopen was of deze legislatuur zou openvallen. Het gaat om Johan Decuyper (CD&V) van Skeyes, Sophie Dutordoir (CD&V) van de NMBS, Jannie Haek (sp.a) van de Nationale Loterij, Koen Van Loo (Open VLD) van de FPIM en Benoit Gilson (MR) van Infrabel. De andere openstaande posities werden ingevuld op basis van de verdeelsleutel-D'Hondt.

Ecolo krijgt het voorzitterschap van de NMBS. Daar zat jaren Jean-Claude Fontinoy, de omstreden klusjesman van Didier Reynders. De Franstalige groenen mogen ook de voorzitter van de nucleaire waakhond FANC kiezen. De PS mag de voorzitter van Bpost voordragen als het mandaat van François Cornelis afgelopen is. Open VLD neemt het voorzitterschap van Brussels Airport over van de N-VA. Daar zat oud-spoorbaas Marc Descheemaecker. De MR krijgt de voorzitter van Skeyes en behoudt de voorzitterspost van de Nationale Loterij. Groen mag de voorzitter van het NIRAS leveren, dat het nucleaire afval beheert, en een ondervoorzitter bij de investeringsmaatschappij FPIM, net als de MR. CD&V behoudt ook na het pensioen van Stefaan De Clerck eind dit jaar het voorzitterschap van Proximus.

Namen zijn nog niet bekend. In de regering is afgesproken dat de kandidaten die worden voorgedragen over de nodige expertise beschikken en de diversiteit van de samenleving weerspiegelen. Er is ook een afspraak dat geen oud-ministers worden benoemd bij de overheidsbedrijven waarvoor ze zelf verantwoordelijk waren.