Fors meer panden onbewoonbaar verklaard

4.065 panden werden vorig jaar in Vlaanderen onbewoonbaar verklaard. In 2017 ging het nog maar om 2.359 panden. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) geantwoord op een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V).

Vorig jaar waren er 3.568 verzoeken de procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring op te starten. Dat gebeurde 1.072 keer door belanghebbenden, in 1.433 gevallen door Vlaamse ambtenaren, in 824 gevallen door burgemeesters en bij 239 panden door de Wooninspectie. In 70 procent van de gevallen leidde het verzoek tot een besluit van ongeschiktheid.

‘Het zou te kort door de bocht zijn om te concluderen dat de problematiek de afgelopen jaren in dezelfde mate is toegenomen’, zegt Warnez. ‘De overheid controleert meer proactief. In vergelijking met 2019 werden in 2020 bijvoorbeeld 300 woningen extra ongeschikt of onbewoonbaar verklaard op basis van verzoeken van de wooninspecteur.’