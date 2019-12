Francken haalt opnieuw zwaar uit naar VN-migratiepact

N-VA-kopstuk Theo Francken zette tijdens een toespraak in Nederland de discussie over migratie weer op scherp.

Bootvluchtelingen

We moeten de activistische rechters stoppen en het Marrakesh-pact niet uitvoeren. We hebben mensen als Thierry Baudet nodig om een streep te trekken.

'Soevereiniteit is vandaag een cruciaal begrip', zei Francken in zijn korte toespraak. Net als in zijn lezingen in de Vlaamse culturele centra schetste hij hoe 'onze geliefde ngo's', 'activistische rechters' en 'internationale bureaucraten' het via rechtspraak en verdragen steeds moeilijker maken om een migratiebeleid te voeren, om bijvoorbeeld geredde bootvluchtelingen terug naar de Afrikaanse kust te brengen.