Francken vreest einde van krachtdadig terugkeerbeleid

'Wereldvreemde arresten.' Met die kop wijst gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) erop dat het Soedanarrest van het Europees Hof van de Rechten van de Mens de doodssteek dreigt te worden voor een krachtdadig terugkeerbeleid.

'Met zulke wereldvreemde arresten krijg je op termijn niemand nog op het vliegtuig naar een land buiten Europa, tenzij dan vrijwillig, met een strik errond en met een financiële premie', schrijft Francken in een opiniebijdrage op de nieuwssite Doorbraak.

Hij reageert op het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat ons land heeft veroordeeld omdat in 2017 een Soedanees die hier illegaal verbleef, is teruggestuurd naar zijn land, zonder dat is nagegaan of die bij zijn terugkeer niet zou worden gefolterd. Dat was in strijd met artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

'Na het lezen van het arrest val ik van mijn stoel', zegt Francken. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de rechters in Straatsburg 'met geen woord (reppen) over effectieve mishandelingen in België, noch over mishandelingen in Soedan. De rechters achten artikel 3 geschonden, louter wegens intern procedurele redenen in België, en dus niet wegens enige werkelijke schending.'

Meteen legt Francken de druk bij de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi (CD&V). 'Als staatssecretaris Mahdi ook maar één letter meent van zijn ronkende verklaringen dat hij de terugkeer van illegalen wil bevorderen, en als hij de komende jaren ook maar iets wil doen aan de aanhoudende overlastplaag van de transitmigranten, dan is het een absolute must voor de regering om hier helemaal tot het gaatje te gaan'.