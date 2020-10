Frank Vandenbroucke: 'Ik raad maximum van 3 contacten aan'

Vandenbroucke deed zijn uitspraken zondagochtend op de Franstalige zender RTL. Hij is 'zeer ongerust' over de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen.

Het aantal besmettingen lijkt opnieuw te versnellen. Gemiddeld waren er in de week van 24 tot 30 september 1.913,6 bevestigde gevallen, blijkt uit de jongste update van Sciensano. Dat is een toename met 20 procent tegenover een week eerder. Op woensdag werd zelfs de symbolische kaap van 3.000 bevestigde gevallen overschreden. Die dag telde Sciensano 3.004 besmettingen, een nieuw record.

Overbelast

'De cijfers stijgen, zowel die van het aantal besmettingen als de ziekenhuisopnames', zei Vandenbroucke. 'Onze infrastructuur riskeert overbelast te raken. Ik ga hier nog geen nieuwe maatregelen aankondigen maar de situatie is dringend. We moeten meer oppassen.... Ik raad daarom aan het aantal contacten buiten het gezin te beperken tot maximaal drie. Dat is nog geen besliste maatregel, maar een raad die ik geef op basis van onze voorbereidingen.... Maatregelen zullen een van de komende dagen volgen.'

De Brusselse ziekenhuizen sloegen inmiddels alarm. De capaciteit in het UZ Brussel is nagenoeg verzadigd. Het universitaire ziekenhuis heeft daarom al patiënten met COVID-19 moeten overbrengen naar andere regio's, met name Aalst. De forse stijging van het aantal opnames heeft ook een impact op de reguliere zorg, want volgens CEO Marc Noppen van het UZ Brussel wordt nu elke dag bekeken of andere zware ingrepen al dan niet kunnen plaatsvinden