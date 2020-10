Franse Gemeenschap bijna 2 miljard in het rood

Voor de zomer bleek al dat de begroting van de Franse Gemeenschap er beroerd voorstond . Door de coronacrisis zijn de inkomsten van de Franse Gemeenschap - die in Wallonië en Franstalig Brussel bevoegd is voor onder meer onderwijs en cultuur - met 1 miljard euro gekrompen.

Om de uitgaven in toom te houden gaat de ploeg van minister-president Pierre-Yves Jeholet (MR) met de kam door een half miljard euro aan voorziene uitgaven, in de hoop efficiëntiewinsten te kunnen boeken. Ook rekent ze op middelen uit het Europese relanceplan door in te zetten op twee grote prioriteiten, digitalisering en klimaattransitie. Voor de digitalisering in het onderwijs komt er 15 miljoen euro boven op de al voorziene 5 miljoen euro. Voor de digitalisering van het boekje met de medische gegevens van kinderen wordt nog eens 20 miljoen euro uitgetrokken. De klimaattransitie krijgt een enveloppe van 37 miljoen euro.