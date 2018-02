Fransen vechten zich in de race voor vervanging Belgische F-16's

De Franse vliegtuigbouwer Dassault zet zijn kandidatuur voor de levering van nieuwe gevechtsvliegtuigen aan België kracht bij door dertien samenwerkingsakkoorden te ondertekenen met Belgische bedrijven.

Eric Trappier, topman van Dassault Aviation, was zelf naar Brussel gekomen voor de plechtige ondertekening van samenwerkingsakkoorden met dertien Belgische bedrijven, waaronder Sabca, Asco, Safran Aero Booster, Thales Belgium, Flying Group en Droneport. Die bedrijven maken kans op economische compensaties als de Belgische regering voor de vervanging van de F-16 gevechtsvliegtuigen kiest voor de Rafale, een toestel dat gebouwd wordt door Dassault.

De timing van de ondertekening is niet toevallig. Morgen is de deadline voor het indienen van de finale biedingen voor de kandidaten die meedingen naar het contract voor de levering van 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen die België wil bestellen, een contract van ongeveer 3,6 miljard euro. De offerte daarvoor is gericht aan buitenlandse regering.

Niet ingeschreven

De VS dingen mee met de F-35 van Lockheed Martin, de Britten en de Duitsers met de Eurofighter. Frankrijk schrijft zich niet in in de aanbestedingsprocedure die de Belgische regering heeft uitgeschreven, maar probeert zich via een andere weg toch in de race te knokken. Het land heeft België een brede samenwerking voorgesteld en acht zich niet gebonden door de deadlines van de officiële procedure. Maar Dassault oordeelde het toch nuttig om nu die deadline nadert, het Franse voorstel nog eens onder de aandacht te brengen.

De Fransen hameren sterk op de economische compensaties die hun voorstel inhoudt voor de Belgische industrie. Volgens Dassault-topman Trappier gaat het om 20 miljard euro over 20 jaar, en om 5.000 jobs. De drie grote Franse bedrijven achter het Rafale-consortium, met name Dassault Aviation, Safran en Thales, hebben al activiteiten in België. Die kunnen worden uitgebreid als België voor de Rafale kiest.

Indirect dreigde Eric Trappier ermee de activiteiten in België te verminderen als de Fransen naast het contract grijpen. Dat is geen vorm van chantage, maar van commercieel opportunisme zegt hij. Het is dan normaal dat de drie Franse groepen hun activiteiten versterken in landen die wel meewerken aan het Rafale-programma, aldus Trappier.

De topman van Dassault Aviation hamerde ook op de Europese dimensie van het Franse voorstel. Als de Europese landen nauwer willen samenwerking op defensievlak, moeten ze ook samenwerken inzake de ontwikkeling van militaire technologie. 'Of gaat Europa al zijn militair materieel in de Verenigde Staten kopen?'