Franstalig onderwijs verlengt herfstvakantie

De ministers van Onderwijs van dit land staan onder grote druk het aantal fysieke lessen te verminderen nu de pandemie weer uit de hand dreigt te lopen. Onder andere de personeelsvakbonden vinden de risico's voor de leerkrachten te groot. Maar niet alleen Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) staat op de rem. Ook in Franstalig België, waar tijdens de eerste coronagolf een veel sterker pleidooi was om de scholen dicht te houden, hamert de bevoegde minister Caroline Désir (PS) op het belang van het openhouden van de scholen voor de ontwikkeling van de kinderen.

De Vlaamse regering lijkt niet te volgen. 'We sleuren nog steeds veel leerachterstand mee als gevolg van de schorsing van de lessen op school in maart, april en mei. In die context kunnen we elke schooldag goed gebruiken', zegt de woordvoerder van minister Weyts.