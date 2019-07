Franstalige socialistische spoorbond verlaat onderhandelingen

'We willen niet langer onderhandelen over de onaanvaardbare pistes', zegt Pierre Lejeune van CGSP Cheminots, de Franstalige ACOD Spoor, vrijdag via een mededeling.

Na enkele dagen onderhandelen kon geen ontwerpakkoord gesloten worden. Het personeel heeft wensen over het werk zelf, het welzijn op het werk en hun koopkracht, maar de spoorwegen zetten daar een 'nieuwe stijging van de productiviteit' tegenover. De spoorbond zal nu de basis informeren en wil een 'snedig antwoord' uitwerken na de zomervakantie.

De spoorlui moeten zelf een verhoging van de koopkracht financieren via een verhoging van de productiviteit. Pierre Lejeune CGSP Cheminots

De directie wil dat het nieuwe sociaal akkoord budgetneutraal is, verduidelijkt Lejeune aan Belga. 'Dat betekent dat de spoorlui zelf een verhoging van de koopkracht moeten financieren via een verhoging van de productiviteit.'

Volgens CGSP wil de directie 26 december schrappen als feestdag en de 36-urige werkweek afschaffen. De spoorlui zouden dan 13 zogenaamde kredietdagen verliezen. Lejeune hekelt ook dat het eenheidsstatuut van de werknemers van NMBS en de spoornetbeheerder Infrabel in het gevaar zou komen, omdat de directie niet kan garanderen dat de maatregelen voor alle werknemers gelden.

De vakbond besliste daarom niet langer te onderhandelen over de 'onaanvaardbare' pistes. Een nieuwe bijeenkomst van het sturingscomité is begin september gepland.

Andere vakbonden

Bij andere vakbondslui is de taal gematigder. 'We zitten in de onderhandelingen voor een ontwerpakkoord. Die besprekingen zijn nog aan de gang', zegt Ludo Sempels, de voorzitter van de Vlaamse ACOD Spoor. Hij geeft geen verdere commentaar.

'Er is een eerste ronde van sociaal overleg geweest', vult Luc Piens, de algemeen sectorverantwoordelijke van de christelijke spoorbond ACV-Transcom, aan. 'We hebben een aantal opmerkingen gemaakt. De maatschappij is bereid de opmerkingen te bekijken en alternatieven te zoeken.' Ook Piens wil niets kwijt over de inhoud van de onderhandelingen.