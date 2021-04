Gaan de terrassen in Nederland weer open?

De Nederlandse regering steekt vandaag de koppen bijeen om een reeks versoepelingen in gang te zetten. Mogelijk kunnen terrassen weer open en komt een einde aan de avondklok.

Net als in België woedt in Nederland volop discussie over mogelijke versoepelingen, nu de bevolking de corona-maatregelenn meer dan moe is. De Nederlandse regering wil dinsdag met een plan komen die de weg moet tonen naar het rijk van de vrijheid.

Premier Mark Rutte overlegt vandaag en morgen met zijn collega-ministers over mogelijke versoepelingen. Zo wordt er aan gedacht om vanaf 21 april de terrassen weer te heropenen en de avondklok op te heffen. Op voorwaarde dat de cijfers dat toelaten. Die avondklok is in Nederland zeer omstreden. In sommige steden kwam het zelfs tot opstand.

In Nederland liggen er momenteel bijna 800 corona-patiënten op intensieve zorgen. Dat zijn er minder dan in België, waar er ruim 900 patiënten zijn die omwille van corona intensieve zorgen nodig hebben. Maar ook in Nederland zien ziekenhuizen zich gedwongen om de reguliere zorg uit te stellen, zodat alle aandacht kan gaan naar de coronapatiënten. Zo worden onder andere hart- en kankeroperaties uitgesteld.

Studenten

Ondanks de moeilijke situatie, wordt er toch aan gedacht om geleidelijk aan sommige maatregelen op te heffen. Experts waarschuwen evenwel dat niet te vroeg mag worden versoepeld omdat de druk op de ziekenhuizen nog steeds groot is.

Naast de heropening van de terrassen en het opheffen van de avondklok, zou het de bedoeling zijn dat studenten in het hoger onderwijs weer fysiek les kunnen volgen. Zij moeten dan vooraf getest worden en zich houden aan de coronaregels, zoals het respecteren van 1,5 meter afstand.



Nederland is niet het eerste land waar aan versoepelingen wordt gedacht. In ons land is het nog steeds de bedoeling om de horeca te heropenen op 1 mei. Maar coronacommissaris Pedro Facon stelde in een interview met De Tijd voor om die datum te verschuiven naar midden mei.