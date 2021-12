Geen binnenevenementen meer, bioscopen en theaters dicht

Met een reeks nieuwe verstrengingen bouwt het Overlegcomité extra marge in de strijd tegen omikron in. Binnenevenementen worden geschrapt, bioscopen en theaters moeten dicht.

Drie Overlegcomités in een maand tijd bleken er minstens één te weinig om ons land voor te bereiden op een nieuwe coronagolf met de omikronvariant. De federale en regionale topministers zijn het daarom woensdag op een nieuwe vergadering eens geraakt over een bijkomend pakket aan maatregelen. De vergadering is nog aan de gang om de laatste details te regelen, maar over de grote lijnen is er al een akkoord.

Bijeenkomsten met minder dan 200 personen konden vooralsnog doorgaan. Het Overlegcomité schrapt nu alle evenementen binnen. Ook theaters en bioscopen moeten sluiten. Musea, zwembaden en fitnessruimtes kunnen wel openblijven. Voetbal- en andere sportwedstrijden kunnen enkel nog achter gesloten deuren doorgaan. De maatregelen zouden maandag ingaan.

Winkelen zou maximaal nog per twee kunnen en ook het aantal mensen per winkel wordt beperkt. Er komen strengere regels voor crowdcontrol in winkelstraten. Dat moet vermijden dat te veel mensen tegelijk op dezelfde plaats samenkomen. De maatregelen zouden zondag op de tweede kerstdag, als in veel steden koopzondagen plaatsvinden, al ingaan.

Geen bubbel

Op de feestdagen wil de politiek niet ingrijpen. De bevolking wordt weliswaar gevraagd haar contacten te beperken en voorafgaandelijk aan contacten een sneltest af te nemen. Maar de bubbels, de regel waardoor slechts een beperkt aantal huishoudens bij elkaar mag komen, keren niet terug.

Ook voor de horeca blijven dezelfde regels van kracht. Er geldt, ook voor de kerstdagen en oudejaarsavond, een sluitingsuur om 23 uur. Aan één tafel mogen maximaal zes mensen plaatsnemen. Het blijft de bedoeling dat leerlingen na de verlengde kerstvakantie van drie weken op maandag 10 januari weer naar school kunnen gaan.

De coronacijfers in ons land gaan vooralsnog in dalende lijn. De voorbije week werd het virus dagelijks bij gemiddeld 8.300 mensen vastgesteld, wat een afname is met 36 procent tegenover een week eerder. Dagelijks worden nu 173 mensen met covid in het ziekenhuis opgenomen, een daling met 34 procent tegenover vorige week.

Dubbele dynamiek

De cijfers verbergen een dubbele dynamiek. Terwijl het aandeel infecties met de deltavariant snel afneemt, stijgt het aandeel van de omikronbesmettingen. Die variant, die in november voor het eerst in Zuid-Afrika opdook, slaagt er beter in de door vaccinaties of besmetting opgebouwde immuniteit bij mensen te omzeilen.

In Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken leidde omikron tot een nieuwe besmettingsgolf. Volgens experten is het enkel een kwestie van tijd vooraleer dat ook in ons land gebeurt. Meer besmettingen leiden ook tot meer ziekenhuisopnames, al blijft het vooralsnog een open vraag in welke mate de variant gevaccineerde of genezen mensen weer zwaar ziek kan maken.

Sommige modellen geven aan dat de situatie in de ziekenhuizen weer snel heel nijpend kan worden. Om op zeker te spelen koos Nederland voor een nieuwe lockdown. Ook het Verenigd Koninkrijk werden de maatregelen aangescherpt, al blijven ze daar in vergelijking met ons land behoorlijk soepel.