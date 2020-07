Geen ernstige bijwerkingen bij Gentse coronastudie

Geen van de 50 deelnemers aan een UZ Gent-studie naar een coronavaccin heeft 'ernstige of onverwachte' bijwerkingen.

De resultaten van de Belgische studie in het Gentse Centrum voor Vaccinologie (CEVAC) zijn een belangrijke stap in de ontwikkeling van een volledig werkend vaccin door het Duitse bedrijf CureVac.

De studie naar eventuele bijwerkingen van het CureVac-vaccin is midden juni opgestart. Vijftig Belgische vrijwilligers hebben zich opgegeven en hebben hun eerste vaccinatie achter de rug. Een vijfde kreeg een placebo, de andere deelnemers kregen het studievaccin in een van de geteste doseringen. 'Tot nu zijn onze impressies bijzonder goed', zegt prof. dr. Geert Leroux-Roels. Ook in Duitsland zijn proeven gestart, daar liggen de vaststellingen in dezelfde lijn. 'Er zijn verschillende doseringen geprobeerd. Globaal gaat het om een veilig product.'

Onder de vijftig testpersonen was ook een journaliste van De Tijd, die zich ook zo aanmeldde om een reportage te maken, maar voorts aan dezelfde criteria beantwoordde als de andere proefpersonen.

'Ik sta in brand', meldde ze de avond na de inspuiting. 'Of zo lijkt het toch. Mijn benen gloeien, mijn voorhoofd is nat. Mijn hart roffelt versneld in mijn borst, mijn keel en mijn hoofd bonken mee en ik heb even geen gevoel meer in mijn vingers. De koorts is opgelopen tot meer dan 39 graden. Het voelt alsof iemand op mijn borstkas zit.'

De onderzoekers geven toe dat een kleine groep proefpersonen melding maakte van milde klachten als vermoeidheid, koorts of hoofdpijn. Ze duiden dat mogelijke bijwerkingen erop wijzen dat het immuunsysteem geactiveerd wordt. Na 24 uur heeft het lichaam geanticipeerd en verdwijnen de klachten.

Toch is de zoektocht naar een werkzaam vaccin tegen het coronavirus nog niet afgerond. 'Als alles goed gaat, zal CureVac in september de eerste resultaten kunnen communiceren.'

De ontwikkeling van het CureVac-vaccin kon de voorbije maanden op internationale belangstelling rekenen. Zo bleek in maart dat Amerikaans president Donald Trump interesse heeft om het vaccin op te kopen en enkel op eigen grondgebied beschikbaar te maken.

De Duitse regering verhinderde die poging en de ontwikkeling van het vaccin kreeg later een Europese kapitaalinjectie van 80 miljoen euro. Het CureVac-vaccin wordt in drie Duitse steden (Tübingen, München en Hannover) getest, en dus ook in Gent.

Ook een tweede beloftevolle kandidaat, een vaccin van de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson, wordt in Gent toegediend aan proefpersonen. 'Daar zijn we net mee begonnen', zegt Leroux-Roels. 'In een eerste fase wordt het kandidaat-vaccin geëvalueerd bij jonge volwassenen. Maar in een volgende fase wordt het beoordeeld bij oudere volwassenen van 65 tot 75. Daar hebben we moeite om vrijwilligers te vinden. Dat verwondert ons enigszins omdat we doorgaans vlot toegang hebben tot oudere volwassenen als deelnemers voor onze vaccinstudies.'

Leroux-Roels vermoedt dat het negatieve beeld van het coronavirus voor een overbezorgde houding zorgt bij mogelijke kandidaten. 'Er bestaat misschien een misverstand dat coronavaccins de gevaccineerde ziek maken, infecteren of een bedreiging vormen voor de omgeving. Dat kan ik formeel ontkennen.'