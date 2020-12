Geen flexi-job voor tijdelijk werklozen

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) is niet van plan tijdelijk werklozen via een flexi-job in te schakelen in andere sectoren. Open VLD bijt in het zand.

De vicepremier van de PS werkt zoals bekend aan een wetsontwerp dat zal toelaten dat tijdelijk werklozen in de zorg, het onderwijs of de sector van de contacttracing aan de slag kunnen met behoud van een deel van hun uitkering. De Vlaamse liberalen, bedenkers en promotors van de flexi-job, zien mogelijkheden tot verruiming.

'Er zijn vandaag veel meer sectoren die onder druk staan en een flexibele manier zoeken om hun klanten te bedienen', zegt senator Tom Ongena (Open VLD). 'Waarom zouden we tijdelijk werklozen niet de mogelijkheid geven om via een flexi-job bij te springen in ondernemingen die tijdelijke pieken moeten opvangen? Nu verliezen ze een deel van hun uitkering als ze dat doen. Het zou voor velen nochtans een goede manier zijn om hun normaal inkomen op peil te houden en te helpen waar de nood het hoogst is. Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen.'

Geen uitbreiding van lijst met sectoren

Ongena legde de vraag in de Senaat voor aan minister Dermagne, maar die liet verstaan dat hij niet geneigd is erop in te gaan. Omdat de horeca nu platligt en geen flexi-jobs heeft, zou het voorstel een uitbreiding vereisen van de lijst van sectoren waarin flexi-jobs toegelaten zijn en daar wil de PS'er niet aan raken.