Geen mondmaskers meer in horeca en winkels

De verplichting om een mondmasker te dragen in de horeca en handelszaken vervalt vanaf 1 oktober in Vlaanderen. Ook het Covid Safe Ticket blijft achterwege in die sectoren. Dat vernam De Tijd in de marge van het Overlegcomité.

Alleen bij contactberoepen zoals kappers, in zorginstellingen en op het openbaar vervoer blijft een mondmasker verplicht in Vlaanderen. Het Overlegcomité over de coronamaatregelen is nog aan de gang, maar de eerste beslissingen sijpelen naar buiten.

Het wegvallen van de mondmaskerplicht voor de horeca en de handel geldt zowel voor de klanten als het personeel. In Brussel en Wallonië gelden vanwege de slechtere vaccinatiecijfers andere normen. Daar blijft het mondmasker wel verplicht. In Brussel wordt ook een bewijs van vaccinatie of immuniteit een must om nog op restaurant te kunnen. In Vlaanderen blijft die verplichting achterwege. Alleen in de discotheken en de nachtclubs, die vanaf 1 oktober opnieuw de deuren mogen openen, zullen bezoekers een Covid Safe Ticket moeten voorleggen.