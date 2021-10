'Geen reden om derde prik te geven onder 65 jaar'

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) ziet momenteel geen reden, die op wetenschappelijke gronden is gebaseerd om iedereen onder de 65 jaar een derde vaccinprik (boosterprik) te geven.

Alleen voor het gezondheidspersoneel is de Hoge Gezondheidsraad voorstander van een boostervaccin. ‘De gezondheidsmedewerkers zullen deze herfst/winter geconfronteerd worden met het management van sars-COV-2-patiënten, maar ook met andere infectieuze respiratoire aandoeningen (zoals de griep of RSV)’, klinkt het in het advies dat De Standaard kon inkijken. ‘Door het infectierisico met sars-COV-2 te verlagen, zou een boosterdosis helpen om het zorgsysteem overeind te houden.’