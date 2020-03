Geen zomerevents, wél strandbars in Knokke-Heist

Als eerste kustburgemeester trekt Leopold Lippens van Knokke-Heist een streep door alle massa-evenementen in juli en augustus. Maar wat dan met het strand, dat op een zonnige dag ook tienduizenden mensen trekt? 'Daarvoor volg ik de richtlijnen van mevrouw Wilmès, une grande dame.'

'De media smullen van de uitspraken van onze burgemeester, maar soms worden al eens verkeerde conclusies getrokken. Voor alle duidelijkheid: toeristen en tweedeverblijvers blijven absoluut welkom in Knokke-Heist. Zodra de federale regering de lockdown opheft, ontvagen we hen weer met open armen.' Aan het woord is Piet De Groote, de eerste schepen van het Monaco aan de Noordzee.

Samen met de handelaars en de kusthoreca schrok hij zich dinsdagmiddag een strooien hoedje nadat op de website van de krant La Libre enkele uitspraken van graaf Lippens verschenen waren. Daar werd niet alleen aangekondigd dat Knokke-Heist nu al alle grote zomerevenementen schrapt, maar ook dat toeristen en tweedeverblijvers beter wegblijven. Laat die laatste categorie goed zijn voor 66 procent van alle gemeentelijke inkomsten. 'Een verkeerde weergave', aldus de graaf zelf, die pleit voor 'positivisme, maar ook realisme'.

Geen Marshall-plan

'Laat ons niet naïef wezen. Op 19 april, de nieuwe einddatum voor de federale lockdown, zal het coronavirus niet gaan vliegen zijn', zegt Lippens. 'Enkele miljarden mensen in de wereld kunnen nog ziek worden. Dan gaan we toch niet het risico nemen deze zomer al massabijeenkomsten toe te laten? Bij het vuurwerkfestival van eind augustus staan 40.000 mensen op elkaar gepakt. De Zoute Grand Prix trekt 300.000 mensen. Daarom en omdat we onvoldoende zekerheid kunnen bieden dat de federale overheid deze zomer al grote evenementen zal toelaten, hebben we de organisatoren nu duidelijkheid verschaft. Om te verhinderen dat ze nu al grote kosten beginnen te maken, die achteraf weggegooid geld blijken, hebben we samen met hen beslist alle grote evenementen deze zomer te schrappen.'

'Doe ik dat graag? Heb ik graag een gemeente zonder volk? Vanzelfsprekend niet. Maar dit zijn geen normale tijden. Dit is een crisis, zoals we er sinds de Tweede Wereldoorlog geen meer hebben gehad. En het verschil met toen is dat niemand klaar zal staan met een Marshall-plan, want er zullen geen winnaars zijn.'

Knokke-Heist is voorlopig de enige kustgemeente die al verregaande maatregelen neemt voor het zomerseizoen, dat door de weggevallen paasvakantie economisch nog belangrijker is geworden. 'Wij hebben voorlopig alles geschrapt tot half april en binnenkort rekken we dat verder op tot begin mei', zegt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) van De Haan. 'We hebben nog niets beslist over de grote zomerevenementen, zoals Tramelant. We wachten op verdere federale richtlijnen.' Zelfde verhaal in Oostende. 'We hebben tot eind mei alles afgelast en beginnen stilaan naar begin juni te kijken', zegt Bart Tommelein (Open VLD). 'Maar het is nog te vroeg om al beslissingen te nemen voor de zomer. Ik baseer me op mijn minister Maggie De Block. Die rekent op een periode van acht weken. Ook in China heeft de lockdown ongeveer zo lang geduurd. Intussen hebben we al beslist dat strandcabines en strandbars mogen worden geplaatst. Mag ik opmerken dat mijn collega Lippens al hetzelfde beslist heeft?'

Strandbars

En inderdaad: in Knokke-Heist zijn de strandbars - etablissementen waar doorgaans Corona uit flesjes wordt gedronken - wel toegelaten. Het is dus niet zo dat Lippens, die de federale regering eerder van onkunde beschuldigde en als eerste met een lockdown op de proppen kwam, nu opnieuw mijlenver voor de groep uitloopt. 'Ik heb die uitspraken gedaan toen de federale politiek geblokkeerd zat. Maar intussen doet mevrouw Sophie Wilmès een ongelofelijke job. Haar aanpak en haar stijl verdienen respect. Ze is op korte tijd een echte staatsvrouw geworden. Une grande dame.'