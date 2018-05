Geens: 'Geen fouten bij penitentiair verlof Luikse doder'

Volgens premier Charles Michel (MR) stond de dader zijdelings in dossiers bij Staatsveiligheid en politie en stond hij niet op de lijst van OCAD. Het penitentiair verlof werd daarom toegekend.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bevestigt dat de dader van de schietpartij in Luik met penitentiair verlof was op het moment van de feiten. Hij zat sinds 2003 quasi onafgebroken in de gevangenis, als multirecidivist. Hij zou in 2020 sowieso vrijkomen.

De dader viel omstreeks half 11 vanmorgen twee agentes aan met een mes. Hij schoot hen dood en vermoordde nadien ook nog een toevallige passant. Vervolgens gijzelde hij in een school een werkneemster, om uiteindelijk door de speciale eenheden van de Luikse politie doodgeschoten te worden.

'Als iets dertien keer goed gaat, gaat het normaal de veertiende keer niet verkeerd', zei Geens op de vraag of er fouten zijn gebeurd.

De minister wijst erop dat er altijd een risico is. 'Als men die in 2020 vrijlaat, is het niet zeker dat hij na 2020 niets meer verkeerd zou hebben gedaan.'

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) meent dat de diensten die bevoegd zijn voor het toekennen van penitentiair verlof 'daar niet lichtzinnig over heen gaan'. 'Ik neem aan dat daar goed over nagedacht is.'

Radicalisering

De Tijd kreeg te horen dat de dader, Benjamin H., geradicaliseerd is in de gevangenis. Geens bevestigt dat niet. 'Het is lang niet evident dat hij in aanmerking komt voor de classificatie radicalisering.' Jambon bevestigt noch ontkent en wijst erop dat het onderzoek in volle gang is.

Het parket onderzoekt terrorisme als motief door de methode van de aanval en uit voorzorg, volgens Geens.

De naam van de dader van de schietpartij in Luik stond in twee rapporten van de Staatsveiligheid en in een informatierapport van de politie, maar die rapporten hadden eigenlijk betrekking op andere mensen. Dat zei premier Charles Michel na afloop van de Nationale Veiligheidsraad.

De dader stond niet op de lijst van antiterreurwaakhond OCAD en stond maar zijdelings vermeld in dossiers van Staatsveiligheid en politie.

De dader stond niet op de lijst van antiterreurwaakhond OCAD. De diensten die over penitentiair verlof moeten beslissen, zagen daarom geen reden om hem dat te weigeren.

Wat wel vaststaat, is dat de dader het duidelijk op de politie had gemunt. Dat blijkt uit het aantal kogels dat de man afvuurde en de eerste resultaten van het onderzoek, die de Luikse burgemeester Willy Demeyer op een persconferentie bekendmaakte.

Er zijn elementen die ons doen denken aan een mogelijke terroristische aanslag Frédéric Van Leeuw Federaal procureur