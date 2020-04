Geens rekent op eeuwenoude 'volksvlijt' voor mondmaskers

Het zit er dik in dat we op een aantal plaatsen mondmaskers zullen moeten dragen, zodra de coronamaatregelen zijn versoepeld. Maar de regering rekent voor de productie van die maskers wel op de 'volksvlijt' van de bevolking, maakte vicepremier Koen Geens (CD&V) woensdag duidelijk.

Vanwaar moeten de 'comfortmaskers' komen die we allemaal zullen dragen zodra de coronamaatregelen worden afgebouwd? Dat is een vraag voor vicepremier en minister van Justitie Geens. 'Op vraag van de regering heb ik de verantwoordelijkheid op mij genomen na te gaan of er een nationale productie kan worden opgestart voor die categorieën van producten waarvoor ons land op korte- en op middellange termijn met tekorten aan stocks wordt geconfronteerd. Op dat vlak speel ik in alle bescheidenheid een coördinerende rol in de coulissen.'

We doen voor de mondmaskers in een eerste fase een beroep op de volksvlijt van families en gezinsvaders en -moeders. Koen Geens Vicepremier

Maar de markt is nog zo verstoord en onzeker dat er volgens Geens voor de mondmaskers die de bevolking kan dragen niets anders op zit dan zijn heil te zoeken in de eeuwenoude 'volksvlijt', stelde hij gisteren in de Kamer. 'Ik weet niet of u nog de oorspronkelijk naam kent van de Generale Maatschappij van België (die al in 1822 werd opgericht door koning Willem I, red.)? Dat was de 'Algemene Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt'. Het is op die nijverheid van families en gezinsvaders en -moeders dat we in een eerste fase een beroep doen om de stoffen mondmaskers te maken voor het grote publiek.' De minister hoopt dat de steden en gemeenten daarbij helpen.

Community masks

'We zijn wel begonnen met de nationale productie van maskers, maar het is niet daarover dat we hier praten, wel over stoffen maskers die hier nog maar in kleine aantallen geproduceerd werden door de sector van de confectie van medisch textiel. Dat volstaat natuurlijk niet om een land te bevoorraden, zelfs niet ons kleine land met 11 miljoen inwoners. De regering heeft op die feitelijke situatie op de markt een antwoord proberen te vinden, rekening houdend met verschillende lokale initiatieven die het licht zien. In die context heb ik ook al contacten gehad met de verenigingen van steden en gemeenten. Ik heb er goede hoop op dat de regering er op korte termijn in slaagt een kader te scheppen voor de productie van zulke ‘community masks’ voor het grote publiek, waar nood aan zal zijn tijdens de periode waarin we de maatregelen versoepelen. Dat in afwachting dat de markt zich organiseert.'