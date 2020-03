Geert Noels: 'Kort zomervakantie met een maand in'

Om de economie te herstellen en de leerachterstand in te halen, pleit econoom Geert Noels ervoor om de zomervakantie met een maand in te korten. Voorts wil hij dat elk gezin een cheque van 1.000 euro per verloren maand krijgt.

'Je wil dat ons land na deze winterslaap weer echt kan ontwaken', zegt Noels aan De Tijd. Daarom wil de econoom en topman van Econopolis dat nu al beslist wordt om de zomervakantie voor scholen en bedrijven in te perken van half juli tot half augustus.

'Dat is nodig om onze economische achterstand in te halen, maar ook psychologisch belangrijk. Zo krijgen we het gevoel dat we zelf het heft in handen nemen, en dat deze tegenslag geen ramp hoef te zijn', zegt Noels.

Als we aan ons gebetonneerd systeem vasthouden, gaan we als land zeker ten onder. Geert Noels Econoom

'Pedagogen zeggen nu al dat een zomervakantie van twee maanden te lang is voor scholieren. En dan creëer je een extra maand om de leerachterstand in te halen.'

Onder controle

Vreest hij niet dat mensen zich tegen dat idee verzetten, omdat ze nu niet echt vakantie hebben en die rust dubbel en dik verdiend zullen hebben? En laten bijvoorbeeld cao's dat wel toe? 'A la guerre comme à la guerre', zegt Noels. 'Flexibele landen zullen ook die richting uitgaan. Als we vasthouden aan ons gebetonneerd systeem gaan we als land zeker ten onder.'

Noels gaat er daarbij wel vanuit dat de gezondheidscrisis tegen dan onder controle is. 'Ik hoop dat tegen juli de immuniteit van onze bevolking voldoende toegenomen is, en er cocktails van medicijnen zijn die de ziekte kunnen indammen.'

6 miljard

Om de gevolgen van de economische crisis zo beperkt mogelijk te houden, pleit de topman van Econopolis er ook voor om elk Vlaams gezin per verloren maand een cheque van 1.000 euro te bezorgen. Zo houden we de consumptie op peil, zegt de econoom.

Noels: 'Voor drie maanden zal dat de overheid ongeveer 6 miljard euro kosten. Dat is veel geld, maar echt wel noodzakelijk als we de economische schade willen beperken. Vlaanderen kan daarvoor een apart schuldenfonds oprichten.'

Een groot deel van de mensen zal die 1.000 euro per maand niet kunnen oppotten. Geert Noels Econoom

Heeft dat wel zin op een moment dat mensen niet buiten kunnen om te consumeren? Zullen de meeste mensen dat niet gewoon oppotten? 'Niet iedereen is zeker van zijn job of inkomen in dit land, zoals bijvoorbeeld ambtenaren: voor veel mensen zal dat geld broodnodig zijn om de facturen te blijven betalen', zegt Noels. 'Dus een groot deel van de mensen zal dat geld niet oppotten.'