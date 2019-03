Geheime diensten vormen één team tegen terrorisme

Bijna drie jaar na de terreuraanslagen in Zaventem en Brussel gaan onze twee inlichtingendiensten, de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV, beletten dat in de strijd tegen het terrorisme nog informatie verloren gaat. Vanaf deze maand werken de antiterrorismekantoren van de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst samen in één Counter Terrorism-platform.

Analisten van beide inlichtingendiensten krijgen voortaan samen, in het gebouw van de Staatsveiligheid, systematisch alle rapporten over terrorisme die binnenkomen. Dat kan gaan om info van de eigen agenten, eigen acties en informanten, maar ook van buitenlandse inlichtingendiensten.

De maatregel was een absolute noodzaak in de strijd tegen het terrorisme in ons land. In de aanloop naar de aanslagen in Parijs op 13 november 2015 had belangrijke info van de ene inlichtingendienst de andere niet bereikt, onder meer over Abdelhamid Abaaoud, de terrorist die de aanslagen in Parijs coördineerde.

Dit is echt uniek: nooit eerder hebben onze inlichtingendiensten zo nauw samengewerkt. Claude Van de Voorde militaire inlichtingendienst

‘Dit is echt een unieke gebeurtenis: nooit eerder hebben de Belgische inlichtingendiensten zo nauw samengewerkt. Eindelijk bundelen we onze krachten’, zegt Claude Van de Voorde, de baas van de militaire inlichtingendienst ADIV. ‘Als er iets gebeurt rond terrorisme, zal dit gezamelijke platform het centrale aanspreekpunt zijn. Het zal elk dossier behandelen en meteen bij onze terrorismecoördinator kunnen polsen of persoon X bij onze dienst bekend is, of we onze cybercapaciteiten kunnen inzetten om een gsm te ontleden, of we satellietbeelden kunnen leveren. Geen enkele vraag zal onbeantwoord blijven, hoeveel afdelingen er ook bij betrokken moeten worden.’

Pragmatisch

‘Al zes mensen van onze dienst zijn geïntegreerd in het Counter Terrorism-platform bij de Staatsveiligheid, maar dat aantal zal nog groeien. We hebben nog zo’n veertig inspecteurs in opleiding bij de ADIV. Een tiental van hen kan naar het platform gaan. Nu zit er ook nog telkens iemand van zowel de Staatsveiligheid als van de ADIV in de ‘local task forces’ in de provincies. In de toekomst zit daar nog maar één persoon, die rapporteert aan het gezamelijke platform.’

Volgens Van de Voorde gaan onze twee inlichtingendiensten nog op andere terreinen nauwer samenwerken. ‘Er zijn al observatieploegen waar mensen van de twee diensten aan deelnemen. Maar ook in de strijd tegen extreemrechts en -links kunnen we met één platform de krachten bundelen. We moeten pragmatisch zijn.’

Absolute must

Militairen zagen de terrorist Abdelhamid Abaaoud kort voor de aanslagen in Parijs. Dat die info niet tot bij de Staatsveiligheid raakte, is jammer. Didier Reynders Minister van Defensie

De samenwerking tussen de twee inlichtingendiensten is een absolute must in de strijd tegen het terrorisme. Dat blijkt uit incidenten waarover Open VLD-senator Lionel Bajart meer uitleg vroeg en kreeg van minister van Defensie Didier Reynders (MR). Drieënhalve maand voor de terreuraanslagen in Parijs op 13 november 2015, waarbij 129 doden vielen, zouden soldaten in ons land Abdelhamid Abaaoud, het vermoedelijke brein achter die aanslagen, hebben gespot. Hij stierf enkele dagen na de aanslagen tijdens een spectaculair vuurgevecht met de politie in Saint-Denis.

Uit het antwoord van Reynders blijkt dat meerdere soldaten die in de straten patrouilleerden op 28 juli 2015 een man in een auto hadden gezien die ze ‘met een vrij hoge zekerheid herkenden als Abaaoud’. Het voertuig was ook duidelijk verdacht. ‘Na controle bij de politiediensten kwam de nummerplaat niet overeen met het voertuig’, vertelt Reynders. Het patrouilleverslag werd doorgestuurd naar de federale politie en de militaire inlichtingendienst ADIV, maar de inlichtingendienst nam volgens Reynders geen andere concrete maatregelen vanuit de redenering dat alleen de politie kon ingrijpen omdat een valse nummerplaat een strafbaar feit is.

‘Het feit dat dit verslag niet werd gedeeld met de Staatsveiligheid en het antiterreurorgaan OCAD is jammer’, erkent Reynders in zijn schriftelijk antwoord. Het nieuwe platform zal dat volgens hem verhelpen.

Gefilmd

Een ander incident gaat over een rapport van 28 november 2015, twee weken na de aanslagen in Parijs. Daarin stond dat een verdachte man met een afgedekt gezicht vanuit zijn auto het beveiligingssysteem van de patrouillerende soldaten op de Brusselse Anspachlaan had gefilmd.

Het rapport belandde bij de federale politie en de militaire inlichtingendienst, maar opnieuw niet bij de Staatsveiligheid en het OCAD. De eigenaar van de auto bleek nochtans geradicaliseerd te zijn en gekend bij de politie, maar hij zou ontgoocheld zijn teruggekeerd uit Syrië en intussen jongeren afraden om naar Syrië te trekken.