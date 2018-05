Geklist via online gedeelde genen

Decennialang was de beruchte Golden State Killer ongrijpbaar. Tot een ver familielid de stamboom in kaart wilde brengen en het familie-DNA online gooide. Waar de politie op de loer lag.

Een decennium lang - tussen 1976 en 1986 - leefde de Amerikaanse staat Californië in angst. De regio werd geterroriseerd door iemand die achtereenvolgens als de East Area Rapist, de Original Night Stalker en de Golden State Killer bekendstond. Meer dan vijftig verkrachtingen en twaalf moorden werden aan dezelfde dader gelinkt, voor hij helemaal van de radar verdween.

Na decennia van stilte was de hoop op een doorbraak in de zaak zo goed als opgegeven. Tot vorige week, schijnbaar uit het niets, een definitieve naam op de Golden State Killer werd geplakt. De politie arresteerde de 72-jarige Joseph James DeAngelo. De ex-politieman wordt dubbele moord ten laste gelegd, maar er zijn sterke vermoedens dat hij verantwoordelijk is voor elk van de tientallen feiten die zijn gelinkt aan de Golden State Killer.

Criminelen met een grote familie hoeven zich in België vooralsnog weinig zorgen te maken.

Hoe komt zo’n dader na al die tijd plots toch op de radar van de politie? Dankzij de vooruitgang in technologie en wetenschap. En - vooral - dankzij een nieuwsgierig familielid. Dat onbekende familielid bracht de voorbije jaren zijn stamboom in kaart op basis van DNA. Hij gooide de digitale uitlezing ervan online op GEDMatch.com, een website opgericht door twee hobbygenealogen, met als doel verwantschappen tussen gebruikers aan te tonen en verre, verloren gewaande familie op te sporen.

In die vrij toegankelijke hobbydatabank ging de politie op zoek naar een speld in een hooiberg, gewapend met goedbewaard DNA-materiaal uit een van de zaken gelinkt aan de seriemoordenaar. De politie vond het verwantschap met een van de gebruikers van de site en bracht vervolgens diens familie in kaart. Zo stootten ze uiteindelijk op DeAngelo, van wie achter zijn rug DNA werd buitgemaakt. Toen dat overeen bleek te komen met het bewijsmateriaal werd hij bij de kraag gevat. ‘Verraden’ door de nieuwsgierigheid van zijn verre familie.

Heiligt het doel de middelen?

De politie werd in de VS bejubeld voor haar aanpak. Tegelijk rijzen veel ethische vragen. Net zoals Facebook-gebruikers zich niet konden inbeelden dat hun ‘likes’ zouden dienen om via psychografische profielen verkiezingen te beïnvloeden, staat niet iedereen die DNA-gegevens deelt voor een stamboom erbij stil dat die voor andere doeleinden kan dienen. Zoals het opsporen van uzelf, of uw familie.

‘Dit valt me zwaar’, zegt Malia Fullerton, een ethicus die aan de Universiteit van Washington bezig is met forensisch onderzoek, in The New York Times. ‘Het gaat over een vreselijke man, en het is goed dat hij is gevat. Maar heiligt het doel de middelen?’

Het is een discussie die de komende weken en maanden zal woeden in de VS, waar private DNA-databanken als GEDMatch, Ancestry.com en 23andme steeds populairder worden. De kans dat deze ethische discussie overwaait naar België, is erg klein, zeggen specialisten.

België streng gereguleerd

Het online delen van DNA is ook hier in opmars. Maar in tegenstelling tot in de VS worden alle activiteiten met DNA in België heel streng gereguleerd, zegt Bieke Vanhooydonck van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Ze is gerechtelijk deskundige bij de Belgische DNA-databanken.

‘Zo’n verhaal als in de VS is hier onmogelijk’, zegt ze. ‘Ten eerste is het gebruik van DNA hier erg streng gereguleerd. Wie DNA afstaat, ook vrijwillig, moet strikt worden geïnformeerd over de doeleinden. Die afbakening sluit uit dat het DNA voor andere zaken kan worden ingezet. Het is voor ons dus wettelijk onmogelijk publieke databanken te gebruiken voor onderzoek.’

'Het gebruik van DNA is in België erg streng gereguleerd. Wie DNA afstaat, ook vrijwillig, moet strikt worden geïnformeerd over de doeleinden.' Bieke Vanhooydonck gerechtelijk deskundige

Daarnaast is de Amerikaanse onderzoekstechniek - een ‘familiale zoeking’ in het jargon - in België ook bij wet verboden. ‘De rol van DNA in onderzoekszaken is hier beperkt tot die van bewijsmateriaal’, zegt Vanhooydonck. ‘In tegenstelling tot in veel andere landen mag DNA niet worden gebruikt als onderzoeksmiddel. Als we dus een match vinden die niet van de dader zelf is, kunnen de speurders die match niet inzetten.’

Over dat laatste bestaat wel discussie in gerechtelijke kringen. Speurders zijn vragende partij om DNA ook als onderzoeksmiddel te mogen inzetten. Vanhooydonck: ‘In het buitenland vallen de jongste jaren enkele succesverhalen te noteren van zaken die zijn opgelost via familiale zoeking. In landen als Nederland wordt DNA ook gebruikt om aan profiling te doen. Dat wil zeggen dat op basis van DNA-materiaal kan worden gesegmenteerd in het speurwerk. Zodat dan specifiek wordt gezocht naar een dader met blauwe ogen, bijvoorbeeld.’

De kans dat daar snel verandering in komt, is klein. ‘Daarvoor zou een wetswijziging nodig zijn, iets wat meestal jaren duurt’, zegt Vanhooydonck.

Europese privacyregels

In Europa is er zelfs een tendens naar meer privacybescherming, ook tegenover de overheid. De nieuwe privacywetgeving GDPR, die eind deze maand van kracht wordt in de EU, regelt de verwerking en de bewaring van persoonsgegevens. DNA hoort daar uiteraard bij, zegt Matthias Dobbelaere-Welvaert, specialist ICT-recht bij juridisch kantoor De Juristen. ‘Alles wat tot een identiteit kan leiden, is een persoonsgegeven.’

'Gebruikers uploaden hun DNA om afstamming te vinden, niet om de overheid en de politie van materiaal te voorzien.' Matthias Dobbelaere-Welvaert specialist ICT-recht De Juristen

Dus zelfs al mocht de Belgische wet ooit worden versoepeld, is er een Europees beschermingsmechanisme voor politioneel gebruik van ‘publiek gemaakt’ DNA. ‘Gebruikers uploaden hun DNA om afstamming te vinden, niet om de overheid en de politie van materiaal te voorzien. Het bepalen van het doel van de verwerking is erg belangrijk volgens de wetgevers.’