Een lek van miljoenen documenten van accountantskantoren op Cyprus legt bloot hoe gesanctioneerde Russen met de hulp van adviseurs op het eiland schimmige geldstromen wisten te verbergen. Onder hen de oligarch Roman Abramovitsj. Eén van die transacties was met de makelaar van Eden Hazard. In totaal duiken 143 Belgen en 40 bedrijven uit ons land op in het lek.