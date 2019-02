Gemor over kosten bankentoezicht

De kosten van het bankentoezicht zijn sinds 2012 met 82 procent gestegen, blijkt uit een verslag van de Nationale Bank.

Banken en beursvennootschappen betaalden in 2017 58,8 miljoen euro voor het toezicht dat de Nationale Bank op hen uitoefent. Die factuur ligt 82 procent hoger dan in 2012, wat in de sector tot gemor leidt, schrijft De Standaard.

Daarnaast betalen banken en beursvennootschappen ook nog toezichtkosten aan de marktenautoriteit FSMA. Die daalden in 2017 met 3 procent. De NBB controleert vooral of banken veilig zijn en geen overdreven risico's nemen. De FSMA gaat na of consumenten correct worden behandeld.

Binnen de sector leidt dit tot tandengeknars. Banken staan onder druk om hun kosten te beheersen, nu de lage rente hun inkomsten drukt. Alles wijst erop dat de rente langer

dan verwacht laag zal blijven en dat de banken dit vooral vanaf dit jaar zullen voelen. Ook de kosten voor digitalisering stijgen.

In Nederland kost het toezicht 20 procent meer dan in Belgiƫ, maar de sector is er 2,3 keer zo groot. Duitsland heeft 1,8 keer zoveel kosten, maar de sector is er 7,1 keer groter dan de Belgische. Frankrijk is 2,3 keer zo duur met een sector die 7,3 keer zo groot is.

De Nationale Bank wijst erop dat het aantal medewerkers voor het toezicht grotendeels bepaald wordt door de Europese Centrale Bank (ECB). 'Het is evident dat, sinds de crisis, de directe resources aanzienlijk zijn gestegen', reageert de woordvoerder. 'We hebben ook meer in IT moeten investeren. De strijd tegen witwaspraktijken, de cyberrisico's, de fintech en de verwevenheid van de banken krijgen nu veel meer aandacht. Voortdurend wordt de lat hoger gelegd door de politiek, de ECB en de publieke opinie. We krijgen maar zelden te horen dat we geen aandacht meer moeten besteden aan een bepaald risico. De dag dat een bank faalt, zou iedereen ons vragen waarom we er niet meer mensen op gezet hebben.'