Gent en Leuven schrappen eindejaarsevenementen

De beslissing om de evenementen te schrappen komt er na een bijeenkomst van de Gentse crisiscel. Op 14 dagen tijd is het aantal besmettingen met het coronavirus in de Arteveldestad verdubbeld.

Vanuit de Gentse ziekenhuizen komen er signalen dat de situatie acuut is. 'De medische experten zijn duidelijk: het aantal contacten moet zoveel mogelijk beperkt worden. Als de veiligheid niet kan gegarandeerd worden, is het beter de evenementen te annuleren om verdere besmettingen en ziekenhuisopnames te voorkomen', klinkt het. Vorige week verwelkomde Gent nog meer dan 800.000 bezoekers voor het Lichtfestival doorheen de stad.

Eerder op de dag had de organisatie van de Eindejaarscorrida aangekondigd dat de eindejaarsloop dit jaar niet zou doorgaan. 'Ondanks alle inspanningen heeft de stad Leuven alsnog beslist om de Eindejaarscorrida niet te laten doorgaan', schreef de organisatie op zijn website.

Burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) bevestigde het nieuws in een korte reactie. Meer informatie komt er na het weekend aan. 'In de loop van de week geven we een volledig overzicht voor de komende weken', aldus Ridouani.