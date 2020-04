Gentse docenten laken gedrag collega's

De UGent zet een prof en een assistent die vrijdag tijdens een livestream met studenten in confrontatie gingen met de politie op non-actief. Verschillende proffen roeren zich over het gedrag van hun collega's.

Een incident tussen een professor en een assistent van de vakgroep communicatiewetenschappen van de UGent en de Gentse lokale politie beroerde het hele verlengde weekend de gemoederen. De twee hielden in de nacht van vrijdag op zaterdag een livestream voor studenten.

Het duo schond de coronamaatregelen en slingerde de aanwezige politie 'Sieg Heil' en 'Welkom in nazi-Duitsland' naar het hoofd. De politie stelde ter plaatse een proces-verbaal op. De UGent vaardigde zaterdag een ordemaatregel uit: assistent noch prof mag nog les- of onderwijsactiviteiten uitvoeren of contact hebben met studenten van de UGent.

Imagoschade

We mogen het kind niet met het badwater weggooien. Stijn Baert Arbeidseconoom UGent

Het voorval veroorzaakte ophef in de Gentse professorengemeenschap, onder meer op Twitter. Professor en arbeidseconoom Stijn Baert zegt in een reactie aan De Tijd bekommerd te zijn over de imagoschade voor de instelling. 'Mensen kunnen denken dat er normvervaging is in de omgang met studenten, wat niet strookt met de universiteit zoals ik ze ken.' Ook filosoof Maarten Boudry laakt op Twitter de 'infantiliteit'.