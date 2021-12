Georges-Louis Bouchez, de spookrijder van Vivaldi...

In zijn strijd tegen de kernuitstap en belastingen deinst Georges-Louis Bouchez er niet voor terug twee regeringen tegelijk te doen daveren. De superfan van Lewis Hamilton doet aan politiek zoals Max Verstappen racet: nietsontziend. De Tijd kroop een dag in de slipstream van ‘GL Beep Beep’.

‘Ha minister-president, ben je met een Uber gekomen?’ Het is zondagmiddag 12 december en in de coulissen van het RTL-programma ‘C’est pas tous les jours dimanche’ lopen de voorzitter van de MR en de leider - maar steeds vaker lijder - van de Brusselse regering elkaar tegen het lijf. Beiden hebben er woelige dagen opzitten. Rudi Vervoort (PS) kreeg in de Brusselse taxi-oorlog af te rekenen met muiterij in zijn eigen fractie. De MR was dan weer de oorzaak van een crisis in de Waalse regering, waar de liberale fractie met de steun van Bouchez de fiscale hervorming van haar eigen minister Jean-Luc Crucke uitspuwde, maar die voor de lieve vrede dan toch stemde. Het gaat onder andere om het inperken van de vrijstelling van successierechten op schenkingen, wat Bouchez - die zichzelf opwerpt als behoeder van de middenklasse - een verschrikking vindt. Hijzelf dreef intussen zijn strijd tegen de kernuitstap zover door, dat zijn vrienden van Open VLD naar adem moesten happen.

Terwijl Vervoort - die ook nog een slechte peiling te verwerken kreeg - zwaarmoedig richting studio slentert, staat Bouchez te blinken als een pot Brylcreem, nadat hij zichzelf bij presentator Christophe Deborsu is gaan verkopen als de staatsman die gekozen heeft voor de stabiliteit van de Waalse regering. Tijdens zijn tv-interview kon er zelfs een bloemetje voor Elio Di Rupo vanaf. ‘Chapeau voor zijn houding in dat dossier. Hij verdient het minister-president te zijn’, klonk het.

Dat was deels gemeend. Hoewel Di Rupo Bouchez ooit uit het stadsbestuur van Bergen kegelde wegens onhandelbaar, is er veel verwantschap. Ook Bouchez komt uit een bescheiden, half-Italiaans milieu in de Borinage. Dat zijn hardwerkende ouders - de uitbaters van een kleine elektrowinkel - zich geen grotere auto konden permitteren dan de werkloze buren, bezorgde hem een fundamentele afkeer van socialisme. Maar ook respect voor alle politici die zich zonder dynastie naar de top knokten, zoals Di Rupo en hijzelf.

Georges-Louis Bouchez (35) Jurist.

Enig kind van kleine zelfstandigen.

Begon zijn carrière als kabinetsmedewerker van Didier Reynders.

Was schepen in Bergen, tot Elio Di Rupo hem in 2016 uit de coalitie kieperde.

Volgde eind 2019 Charles Michel op als voorzitter van de MR.

Het compliment is echter ook tactisch. De voorbije weken waren er geruchten dat Ecolo en in mindere mate ook PS Bouchez zo beu zijn dat ze hem uit de Waalse regering wilden gooien. Door nadrukkelijk Di Rupo te loven en erop te hinten dat Magnette in zo’n reshuffle misschien ook een nieuw uithangbord zou zoeken - er wordt gefluisterd dat federaal vicepremier Pierre-Yves Dermagne mogelijk naar Namen verkast - maakt hij van de oude PS-coryfee een bondgenoot.

Volgens journalist Frédéric Chardon van La Libre Belgique, die de MR van dichtbij volgt, heeft Bouchez zelf niet al te veel gezichtsverlies geleden bij het bochtenwerk van de MR. ‘In Namen, waar de Waalse regering huist, hebben ze de gewoonte hun zaakjes zonder pottenkijkers uit Brussel te regelen. Nu weet iedereen dat ze ook met Bouchez rekening moeten houden.’

Er zijn politici die zouden kapotgaan van de stress bij zoveel hoog spel - coalitiepartners tergen, een minister die van de Bouchez-lijn afwijkt laten bengelen, een Franse multinational als Engie uitdagen en de premier van de eigen zusterpartij op de proef stellen - maar niet de 35-jarige MR-voorzitter. Als hij even later in de auto zit op weg naar Knokke, waar zijn voetbalclub Francs Borains een uitwedstrijd speelt, is hij blij als een kind met alle reacties op zijn RTL-interview. ‘Kijk, een sms van Louis Michel. ‘Tu étais fascinant’, schrijft hij. Ik heb veel steun aan Louis. Hij is precies mijn grootvader.’

Frenetiek switcht Bouchez tussen zijn twee gsm’s en de autoradio: berichtjes beantwoorden, zijn sociale mediateam duidelijk maken welk fragment van het RTL-interview ze moeten verspreiden, overleggen met vicepremier Sophie Wilmès, zappen tot er een leuk deuntje passeert - ‘Ha, Clouseau! Ik ben zot van Nederlandstalige pop’ - en - typisch Bouchez - tweets met lofbetuigingen retweeten. Beetje narcistisch? Nee, klinkt het resoluut. Hij doet dat consequent om aan ‘de andere partijvoorzitters te tonen dat hij veel steun geniet bij de bevolking en ze hem dus niet onderuit moeten proberen te halen’.

Schermvullende weergave ©Gert Jochems

Maar dat signaal is zeker ook voor intern gebruik. Bij de mandatarissen heeft de splijtende stijl van Bouchez niet alleen fans. Een jaar geleden trapte hij met zijn ministerkeuzes op zoveel tenen, dat er een groep van elf wijzen in het leven geroepen werd om hem in de gaten te houden. ‘We hebben een einde gemaakt aan het hypervoorzitterschap van Georges-Louis’, zei uitgerekend Jean-Luc Crucke toen. Maar Bouchez trok zich daar weinig van aan. Met een donkerblauw, rechts-populair discours en veel steun aan de lokale afdelingen, mikt hij resoluut op het hart van de militant. Zodat zijn lot niet meer afhangt van ‘les barons’, de partijtoppers die zijn kandidatuur steunden. En dat begint te werken.

Dat het ledenaantal in een jaar met 14 procent is gestegen, is voor Bouchez een even belangrijke opsteker als de uitslag van de laatste peiling, waarin de MR stijgt in Wallonië en Bouchez zelf aan populariteit wint in Brussel. De zogenoemde G11 heeft hij nog nooit geconsulteerd. Bouchez zit steviger op zijn troon dan ooit. Vandaar zijn tomeloze zelfvertrouwen.

Formule 1-team

In de auto belt hij zijn Nederlandstalige woordvoerder John Hendrickx. Ze zijn het snel eens dat het RTL-optreden nuttig was om nog eens te benadrukken dat hij de middenklasse verdedigt en tegen belastingen is, zelfs al raakte de hervorming uiteindelijk goedgekeurd. We kijken even verbaasd op. Bouchez schudt meewarig het hoofd. ‘Ken je de uitdrukking ‘à qui perd gagne’? Je kan een veldslag verliezen, maar de oorlog winnen. Politieke journalisten duiden bij elke clash winnaars en verliezers aan. Maar zo denkt de kiezer niet. Die redeneert: heeft die politicus gelijk en heeft hij tot het uiterste gestreden voor zijn idealen? Zo gaat het ook met de kernuitstap.’

De kiezer denkt niet in winnaars en verliezers. Hij denkt: heeft die politicus gelijk en heeft hij tot het uiterste gestreden voor zijn idealen? Georges-Louis Bouchez Voorzitter MR

Hendrickx, die zijn sporen bij Didier Reynders verdiende, noemt Bouchez de meest actieve voorzitter van de MR ooit. ‘Op zijn kernthema’s lost hij nooit. Hij staat altijd op scherp. Ik heb een goede conditie, maar ik kan hem maar drie dagen van ’s morgens tot middernacht volgen.’ Elke dag staat de voorzitter, die door zijn ma ‘Beep Beep’ werd genoemd naar het tekenfilmpersonage Roadrunner, om 5 uur op. Tegen 6 uur lopen bij zijn medewerkers de eerste berichtjes binnen. Tweets worden actief gepusht naar journalisten die met het onderwerp bezig zijn. Altijd met de hashtag #fierdetreliberal. Nota’s leest hij niet, hij scant ze. ‘Na één keer bekijken, lijkt het alsof hij de tekst zelf heeft geschreven.’ Voor technische dossiers, zoals de kernuitstap, spart hij voortdurend met specialisten van de studiedienst of mensen uit de sector om zijn discours te onderbouwen. De enige die hij niet aan de lijn kreeg was Engie-voorzitter Jean-Pierre Clamadieu. Die wou niet met de stoorzender praten.

Bouchez wil dat iedereen in zijn ploeg perfect weet wat hij of zij moet doen, zoals in een formule 1-team, zijn lievelingssport. Die kernploeg, dat zijn kabinetschef en gewezen Dexia-baas Axel Miller, secretaris-generaal Valentine Delwart, advocaat Jolan Vereecke en zijn woordvoerders Hendrickx en Salma Haouach. Die laatste is de zus van Ihsane Haouach, de gesluierde vrouw die kortstondig voorzitter was van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Dat weerhield Bouchez er niet van na de benoeming van Haouach door Ecolo, een strijd voor de neutraliteit van de staat te ontketenen.

‘Mijn hele leven is ingesteld op de politiek. Ik woon in een appartementje van 70 vierkante meter. Over mijn familiaal leven, het volgende etentje of reisje hoef ik niet na te denken: alles gaat goed en alles is lastminute. Zo kan al mijn hersenruimte naar de politiek gaan. Men denkt dat ik impulsief ben en maar wat doe, maar dat klopt niet. Ik denk de hele dag na. Politiek is trouwens niet zo moeilijk: het gaat over maximaal 15 onderwerpen, die altijd terugkomen. Je hoeft geen raket te kunnen bouwen.’

Politiek is niet zo moeilijk: het gaat over maximaal 15 onderwerpen, die altijd terugkomen. Je hoeft geen raket te kunnen bouwen. Georges-Louis Bouchez Voorzitter MR

We vragen van Bouchez waar zijn drang om altijd tegen de stroom in te varen vandaan komt. Soms op het gênante af, want in de regering-Michel is het uitgerekend MR-minister Marghem geweest die zowel de kernuitstap als de gascentrales actief voorbereid heeft. ‘Ik heb altijd een hekel gehad aan ‘les idées convenues’, aan mainstream. Mijn voorbeeld is Nicolas Sarkozy. Hij was een bevrijder voor mensen die de codes willen breken, maar niet durven. Ik hoop die rol ook te spelen voor jongeren.’

‘Weet je, ik heb nooit angst gehad om niet te slagen. Ik heb een goed brein en ik ben een werker. Ik doe niet aan politiek om carrière te maken, maar om zaken te beïnvloeden. Met de kernuitstap weet ik gewoon dat we een grote fout maken voor het land. En dat doet me revolteren.’

Coalitiepartners denken het hunne van die bevlogenheid. Zij zien Bouchez vooral als een politieke opportunist, die zijn eigen parallelle universum creëert. Hij wil in 2024 30 procent halen om de MR op alle bestuursniveaus incontournable te maken en wie weet, zelf een gooi naar het premierschap te doen. De CO₂-uitstoot van de gascentrales is de perfecte stok om Ecolo, dat in 2019 heel wat Brusselse stemmen van de MR afsnoepte, plat te slaan. ‘De groenen weten niet wat hen te wachten staat’, grijnst een partijgenoot. ‘Bij elke lamp die springt, zal Bouchez naar de kernuitstap wijzen.’

Schermvullende weergave ©Gert Jochems

Aangekomen in Knokke houdt Bouchez een tussenstop in café Put 19 in het Zoute. De jongens van Francs Borains moeten even wachten: de voorzitter, een superfan van Lewis Hamilton, wil de ontknoping van het formule 1-seizoen bekijken op tv. Bouchez, die spreekt over zachte en harde banden alsof hijzelf teambaas is, vormt een attractie in de kroeg. Tijdens de race komt een tiental mensen hem aanspreken.

‘Niet afgeven, met die kerncentrales.’

‘Gij zijt een echte liberaal.’

‘In Knokke zien we je graag.’

‘Mocht je in Vlaanderen wonen, je had mijn stem.’

Bouchez neemt de complimenten eerder bescheiden aan. Hij beseft dat zijn enorme aanwezigheid in Vlaanderen en de bloemetjes die hij van rechts Vlaanderen krijgt, vervelend zijn voor Open VLD, die als partij van de premier voortdurend compromissen moet maken. Maar hij geniet zo van de aandacht. Bouchez wil de Vlaming tonen dat de belangrijkste tegenstelling in dit land niet communautair is, maar links tegen rechts.

‘Zeker de kiezers van de N-VA horen te weten dat hun economisch programma alleen met liberalen te realiseren valt, niet met de PS’, zegt hij. Dat hij in zijn verzet tegen de kernuitstap haast één team met Bart De Wever (N-VA) lijkt te vormen, valt bijzonder slecht bij de Vlaamse liberalen, waar voorzitter Egbert Lachaert het steeds moeilijker heeft om zijn vriend Bouchez te blijven verdedigen. Maar de MR dumpen, is geen optie. Dan wordt de basis voor het premierschap van Alexander De Croo wel heel dun.

Alle kaarten op tafel

Opschudding intussen in Abu Dhabi. Een crash brengt Max Verstappen vanuit een verloren positie weer in de slipstream van Lewis Hamilton, het idool van Bouchez. Met open mond zit hij naar het scherm te staren. ‘Lewis doet geen bandenwissel. Hij gooit al zijn kaarten op tafel. Ik herken dat’, lacht hij. Wanneer Verstappen in de laatste ronde de leiding grijpt, is Bouchez in shock. ‘Non! Maar hoed af voor Max: hij heeft nooit opgegeven.’

De hele Wetstraat stelt intussen die vraag: wanneer gaat Bouchez opgeven? Want als hij zijn coalitiepartners niet overtuigd krijgt van het langer openhouden van twee reactoren, zit er niks anders op dan de kernuitstap te slikken. Hijzelf heeft namelijk al veelvuldig verklaard dat hij de regering niet wil laten vallen. Maar intussen liet hij wel elke kans passeren om de bocht te maken. Ook een topoverleg tussen liberalen op het kabinet van de premier vorige week woensdag, leverde niks op. ‘Bouchez hield er een betoog alsof hij in ‘Terzake’ zat’, zegt een bron.

Een topoverleg tussen de MR en Open VLD vorige week leverde geen doorbraak op. ‘Bouchez gedroeg zich alsof hij in ‘Terzake’ zat’, zegt een bron.

De MR-voorzitter blijft geloven dat er een waterkans blijft voor plan B. ‘Als je niet opgeeft, gebeurt er altijd wel iets in je voordeel.’ Zijn ogen lichten op wanneer blijkt dat ‘VTM Nieuws’ een interview heeft gebracht met een Engie-ingenieur die zegt dat de jongste twee reactoren perfect langer kunnen openblijven. ‘Stuur dat maar naar de kranten’, zegt hij tegen zijn woordvoerder. Bouchez ziet twee opties: ofwel wint hij, ofwel zal hij ostentatief tonen dat de MR de arm omgewrongen wordt. Zo zal niemand naar hem kunnen wijzen als het licht uitgaat. Hij speelt zelfs met de gedachte om nog een wetsvoorstel in de Kamer neer te leggen. Alleen om duidelijk te maken dat hij alleen stond in de regering.