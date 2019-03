Gerecht begraaft onderzoek naar spionage Puigdemont

Het Belgische gerecht begraaft het onderzoek naar het bespioneren van Carles Puigdemont in ons land. De onderzoeksrechter weigert dieper te graven naar de sporen die de politie al blootlegde.

Meer dan een jaar geleden ontdekte de entourage van Puigdemont dat de Catalaanse leider werd bespioneerd in ons land. Onder een van de wagens die ze huurde, was een bak gevonden met een systeem om de locatie van de wagen door te seinen. Ook in een andere huurwagen is zo’n lokalisatiesysteem gevonden op een goed verborgen plaats.

Op 8 februari vorig jaar deed Puigdemont aangifte van de spionage bij de politie van Waterloo. Het parket van Waals-Brabant startte een onderzoek, maar schakelde geen onderzoeksrechter in voor een heus gerechtelijk onderzoek. Er werden wel verschillende telefoongegevens gecontroleerd, zoals telefoonnummers en sim-kaarten, die te linken waren aan de gebruikte spionageapparatuur.

Het is een delicate zaak. Maar het kleinste kind beseft dat de Spaanse politie achter de spionage zat. Paul Bekaert Advocaat Carles Puigdemont

Voor zulke ‘mini-instructies’ moet het parket alleen toestemming vragen aan een onderzoeksrechter zonder het volledige dossier uit handen te moeten geven aan die onderzoeksrechter. Maar het parket kon niet achterhalen wie de daders waren.

Op 1 oktober belandde het spionagedossier alsnog bij een Waals-Brabantse onderzoeksrechter. Puigdemont had dat uitgelokt door een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen. Maar op 3 januari gaf de onderzoeksrechter het dossier al terug aan de openbare aanklager. En die besloot al enkele weken later, op 21 januari, om niemand te vervolgen in de zaak.

Brussels hotel

Nochtans hadden de politiespeurders verregaande sporen ontdekt. Het merk en het serienummer op de teruggevonden spionagetoestellen gaven een en ander prijs. Ze zouden zelfs verbonden zijn geweest met een gsm die zou zijn gebruikt in een Brussels hotel tussen 28 en 31 januari 2018.

En in dat hotel verbleef volgens de speurders een lid van de Spaanse Audiencia Nacional. Dat is de Spaanse rechtbank die Puigdemont en de rest van de afgezette Catalaanse regering wilde horen over hun rebellie.

Geen prioriteit

Maar het onderzoek dreigt daar te stranden. Want de onderzoeksrechter heeft deze week geweigerd de sporen verder te onderzoeken. ‘Tja, het blijft een delicate zaak. Maar het kleinste kind beseft dat de Spaanse politie achter de spionage zat’, reageert Paul Bekaert, de advocaat van Puigdemont.

‘Toch wil de onderzoeksrechter geen verdere moeite doen. Het is geen prioriteit, om het eufemistisch te stellen. Men vindt dat wat we vragen niet in verhouding staat tot de gepleegde misdrijven. Wij zien dat toch anders. Ik denk dat enig ontzag voor of het sparen van de Spaanse politie hier meespeelt. En dat hoewel de Belgische politie tot nog toe wel grote inspanningen heeft geleverd. Maar de speurders botsen op hun grenzen en de onderzoeksrechter moet groen licht geven om verder te gaan. We kunnen alleen nog in beroep gaan tegen de beslissing van de onderzoeksrechter bij de kamer van inbeschuldigingstelling’, dixit Bekaert.