Gerecht doet huiszoeking bij stichter Schild & Vrienden

Het gerecht heeft vrijdag enkele huiszoekingen verricht naar aanleiding van de VRT-televisiereportage over Schild & Vrienden. Eén ervan was bij de oprichter van de organisatie, Dries Van Langenhove.

Aanleiding is de 'Pano'-reportage van woensdagavond, die aantoonde dat geheime chatgroepen van de conservatieve beweging Schild & Vrienden vol seksisme, antisemitisme en wapens staan. Het parket van Oost-Vlaaderen gaf na de uitzending aan dat er een onderzoek werd gestart en dat er een onderzoeksrechter werd aangesteld.

Vrijdag zouden er dan een paar huiszoekingen hebben plaatsgevonden. Dat bevestigt parketwoordvoerster An Schoonjans. 'Er werden een aantal huiszoekingen verricht, waaronder bij de stichter van Schild & Vrienden, Dries Van Langenhove. Daarbij is onder meer computermateriaal meegenomen', aldus nog An Schoonjans.