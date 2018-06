Gerecht heeft Panama Papers van Dexia-klanten

Ruim twee jaar na het uitlekken van de Panama Papers heeft het Belgische gerecht voor het eerst toegang gekregen tot de meer dan 11 miljoen documenten die waren gelekt bij het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca. Dat is gebeurd in het gevoeligste Belgische Panama Papers-onderzoek: dat naar de schermconstructies die bij de vroegere Dexia-groep zijn opgezet voor klanten in Luxemburg.

Met de gelekte e-mails en andere bestanden in handen hoopt het Brusselse gerecht bewijzen te vinden tegen Belgische klanten die profiteerden van de Panamaroute om rekeningen te verbergen en belastingen te ontduiken. Ook wil het in kaart brengen wat de Belgische toplui van Dexia van de constructies afwisten. Want die constructies waren opgezet via de vroegere Dexia Banque Internationale à Luxembourg (BIL) en haar gespecialiseerde kantoor Experta. Dat bestelde de exotische schermvennootschappen bij Mossack Fonseca. Dexia BIL maakte tot december 2011 deel uit van de groep Dexia.

De Duitse federale politie, die de Panama Papers voor 5 miljoen euro aankocht, heeft ons gerecht inzage gegeven in de Papers. ‘In het onderzoek naar Experta is een internationale rogatoire commissie naar Duitsland gestuurd om precieze informatie op te vragen met betrekking tot personen geïdentificeerd in het dossier’, bevestigt de woordvoerster van het Brussels parket, Ine Van Wymersch. ‘De vraag was of de Panama Papers-databank van de Duitse overheid informatie bevat die nuttig kan zijn voor het lopende onderzoek. De Duitse overheid heeft haar hulp toegezegd. Ze heeft de informatie gegeven die België had opgevraagd.’

In december deed het Brusselse gerecht in dit dossier al huiszoekingen in de hoofdzetel van Belfius en diens voorloper Dexia. De onthullingen over de Panamaroute van Dexia waren dubbel pijnlijk. Omdat Belgische politici in het bestuur van Dexia zaten, ook in Luxemburg. En omdat de Belgische belastingbetaler de bank tweemaal met belastinggeld moest redden.

Mogelijk zullen nog andere parketten, die onderzoeken doen naar Belgische namen uit onze Panama Papers-onthullingen, informatie ophalen bij de Duitsers.

Naast het gerecht heeft trouwens ook de fiscus toegang gekregen tot de Panama Papers, eveneens via Duitsland. Dat bevestigt Francis Adyns, de woordvoerder van de fiscus. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI), die zelf nog 166 Panama Papers-onderzoeken voert, heeft zeven verzoeken om inlichtingen verstuurd naar de Duitsers. Daarvan is nog maar één beantwoord. De BBI kon op basis van de Panama Papers voorlopig nog ‘maar’ 11,7 miljoen euro aan belastingverhogingen en boetes claimen. Dat kan met de nieuwe info aandikken.

Professor Luc De Broe, hoogleraar internationaal fiscaal recht aan de KU Leuven, verbaast er zich over dat pas nu de informatie-uitwisseling over de Panama Papers echt op gang komt. De Broe: ‘Ik vind dat heel laat. Want de artikels die verschenen in april 2016 waren toch al zeer gedetailleerd. Men had alles in handen om minstens na de zomer van 2016 al in actie te schieten. Het bevreemdt mij toch dat het gerecht dat niet sneller heeft gedaan. Ik weet wel dat alle namen die vielen in de Panama Papers en in de latere leaks, zoals de recente ‘Postbus Luxemburg’-reeks in De Tijd, wel een bezoek van de Bijzondere Belastinginspectie kregen of mogen verwachten. De BBI is niet zo’n grote organisatie, maar dat draait nu wel op volle toeren.’

133 nieuwe Panama-Belgen

In april 2016 begonnen we te berichten over de Panama Papers, zo’n 11,5 miljoen documenten die waren gelekt bij het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca. We deden dat samen met meer dan honderd andere media, nadat de Duitse krant Süddeutsche Zeitung de gegevens van een anonieme bron had gekregen. Onder de koepel van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) hadden 376 journalisten uit 76 landen onderzoek gevoerd naar de miljoenen bestanden, die zich uitstrekten van de jaren 70 tot 2015. De publicaties werden bekroond met de prestigieuze Pulitzer Prijs.

Nu heeft dezelfde Duitse krant ook nog eens alle bestanden van Mossack Fonseca in handen gekregen van 2016 tot december 2017, enkele maanden voordat het advocatenkantoor zijn deuren moest sluiten. Opnieuw zijn de data gedeeld met het ICIJ en een honderdtal journalisten uit tientallen landen. In België gaat het om journalisten van De Tijd, Knack en Le Soir, die nog zaterdag en volgende woensdag enkele onthullingen zullen doen op basis van de nieuwe, gelekte documenten.

Als ons onderzoek op basis van de eerste reeks Panama Papers al 732 namen opleverde van Belgen of buitenlanders die hier wonen, dan duiken in de nieuwe Panama Papers ook nog eens (minstens) 133 nieuwe namen van Belgen op. Daar zitten geen bekende individuen tussen, maar bijvoorbeeld wel drie telgen van adellijke families, onder wie een prins. Hij bezit zijn aandelen en Zwitserse bankrekeningen via de postbusvennootschap Privatequity. Het geval bewijst dat het gebruik van exotische schermconstructies na de Panama Papers niet is gestopt. Want de Belgische prins nam nog in augustus vorig jaar via zijn Zwitserse advocaat contact op met het geplaagde Panamese kantoor Mossack Fonseca om zijn postbusvennootschap te verhuizen van de Seychellen naar Panama.

Experta

De nieuwe Panama Papers leggen ook bloot wat zich achter de schermen afspeelde nadat het schandaal in april 2016 was losgebarsten. Zo onthullen de nieuwe Panama Papers wat er zich in het Dexia-dossier afspeelde. Namelijk hoe tal van die offshores die door het Luxemburgse kantoor Experta waren opgericht na het Panama Papers-schandaal stilletjes zijn opgedoekt. Onder andere voor een klant uit Verviers.

In een reactie op de nieuwe Panama Papers steekt de woordvoerder van Experta niet weg dat intussen veel offshores van klanten zijn opgedoekt. ‘Hoewel Experta al lang voor 2012 was gestart met het reduceren van het aantal offshorestructuren, is dat proces daarna nog versneld’, vertelt Experta-woordvoerder Vincent Pelletier. ‘Tijdens het opdoeken van die offshorestructuren heeft Experta zijn klanten - die mogelijk niet transparant waren geweest tegenover hun belastingadministratie - sterk aangemoedigd hun fiscale situatie te regulariseren in het land waar ze wonen. Bij vermoedens van fraude, troffen we gepaste maatregelen, zoals het verwittigen van de antiwitwascel in Luxemburg.’

Paniekerig

De nieuwe, gelekte documenten geven ook een inkijk in wat zich sinds de publicatie van de Panama Papers afspeelde achter de muren van Mossack Fonseca, dat in het oog van de wereldwijde storm stond.

Het mag vreemd klinken, maar de belangrijkste bekommernis van het Panamese advocatenkantoor was achterhalen wie zijn klanten juist waren. Medewerkers begonnen paniekerig bankiers, boekhouders en andere advocaten te mailen. Om te weten wie hun cliënten waren, waarvoor ze al jaren schermvennootschappen hadden opgezet.

Er zaten grote gaten in de bestanden van Mossack Fonseca, blijkt uit de nieuwe documenten die zijn uitgelekt over de nasleep van onze publicaties over de Panama Papers.

Tienduizenden eigenaars van offshorevennootschappen in belastingparadijzen waren zelfs voor het Panamese kantoor die de vennootschappen beheerde nobele onbekenden. Twee maanden nadat Mossack Fonseca zich bewust was geworden van het datalek, had het nog altijd geen idee wie schuilging achter meer dan 70 procent van de 28.500 actieve vennootschappen die het kantoor had opgezet op de Britse Maagdeneilanden. In Panama ging het om 75 procent van de 10.500 schermvennootschappen die er in gebruik waren.

Twijfelachtig

‘Mossack Fonseca heeft eerst volgehouden dat het wel wist wie de achtermannen waren achter de offshorevennootschappen die het kantoor opzette. Dat bleek al twijfelachtig, maar deze interne documenten van Mossack Fonseca geven aan dat de situatie nog erger was dan vermoed’, reageert hoogleraar fiscaal recht Luc De Broe (KU Leuven). ‘Dat is zeer verontrustend. Want Mossack Fonseca was een redelijk grote speler in de offshoremarkt. En als zo’n speler al niet nagaat wie de uiteindelijke begunstigden zijn, wat doen de kleinere spelers dan? Springen die er nog losser mee om? Want grote kantoren zijn meestal toch beter georganiseerd dan kleine.’

