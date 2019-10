Gerecht krijgt meer klachten over politie

Vorig jaar liepen 489 strafonderzoeken tegen politiemensen. Dat zijn er meer dan in 2017. Maar er zijn te weinig speurders om alle klachten tegen de politie te onderzoeken.

Als het gerecht een onderzoek voert tegen politiemensen, doet het vaak een beroep op speurders van de Algemene Inspectie van de Federale en Lokale Politie. Uit het jaarverslag van de Inspectie blijkt dat er vorig jaar 489 gerechtelijke dossiers waren tegen politiemensen. Dat is 10 procent meer dan in 2017.

Acht op de tien gerechtelijke dossiers gingen over de lokale politie. Er liepen iets meer onderzoeken tegen Waalse (203) dan tegen Vlaamse (198) politiemensen, naast de 88 Brusselse dossiers. In Vlaanderen waren er vooral onderzoeken in Oost-Vlaanderen (78) en Antwerpen (65).

Onwettig politiegeweld

De ranglijst van de onderzochte klachten wordt aangevoerd door ‘slagen en verwondingen’. Het ging om 81 dossiers en ook dat is meer dan de vorige jaren.

De meeste klachten gaan over onwettig politiegeweld, bijvoorbeeld bij interventies en aanhoudingen. Christa Debeck Woordvoerder algemene inspectie

‘De meeste klachten gaan over onwettig politiegeweld, bijvoorbeeld bij interventies en aanhoudingen’, vertelt Christa Debeck, de woordvoerster van de Algemene Inspectie. ‘Let op: dat zijn klachten en niet noodzakelijk bewezen feiten.’

Maandag is er in Brussel een betoging tegen politiegeweld, onder de naam ‘United Against Police Violence’. Die gaat uit van de gele hesjes en Youth for Climate.

Vorig weekend kwam de politie onder vuur voor overdreven geweld tijdens een klimaatbetoging van Extinction Rebellion. Op beelden is te zien hoe een agent pepperspray spoot in de ogen van een arrestant die al op de grond lag en onder controle was.

Ook klachten over ‘de schending van het beroepsgeheim’ zijn met 61 dossiers erg frequent. In die gevallen werd mogelijk ongeoorloofd informatie van de politie aan derden doorgespeeld.

Willekeur

Er waren ook 39 dossiers over ‘daden van willekeur’. ‘Dat gaat over politiemensen die geen proces-verbaal opstelden bij een klacht of de politiedatabanken ongeoorloofd hebben geraadpleegd’, vertelt Debeck.

‘Het kan ook zijn dat mensen arbitrair zijn aangehouden of dat huiszoekingen zijn uitgevoerd zonder de vormvoorschriften te respecteren.’ Er waren voorts 18 dossiers voor ‘valsheden’, zoals het opstellen van een vals proces-verbaal of het verwerken van valse info in een pv.

De Algemene Inspectie weet niet of veel politiemensen zijn vervolgd of veroordeeld na die honderden onderzoeken. ‘Als het onderzoek klaar is, krijgen we geen info meer. We vragen al langer feedback.’

Personeelstekort

Terwijl het aantal onderzoeken tegen politiemensen stijgt, waarschuwt de Algemene Inspectie dat ze met een schrijnend personeelstekort kampt.

Debeck: ‘Het gebeurt geregeld dat we het parket of de onderzoeksrechter moeten zeggen dat we te weinig mensen hebben om het onderzoek te voeren. We hadden eind vorig jaar maar twaalf voltijdse onderzoekers om de dossiers te behandelen. Dat is 56 procent minder dan voorzien in ons organigram. Eind 2017 is daarover al een dossier bezorgd aan de minister van Binnenlandse Zaken, maar dat is tot nu zonder gevolg gebleven.’

Ook bij de Algemene Inspectie heeft de regering sinds 2014 elk jaar 2 à 3 procent lineair bespaard.

Lang niet alle klachten tegen de politie belanden bij het gerecht. De meeste worden administratief afgehandeld. Vorig jaar zijn in totaal 3.970 klachten ingediend tegen de politie, niet alleen bij de Algemene Inspectie, maar ook bij het Comité P. Dat waren er iets minder dan de vorige jaren. Ook hier ging het gros van de klachten (3.581) over de lokale politie.