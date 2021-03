Gerecht na 10 jaar eindelijk klaar met dossier tegen 'superflik' Glenn Audenaert

Na meer dan tien jaar onderzoek wil het openbaar ministerie de vroegere flamboyante politiebaas Glenn Audenaert (intussen 65 jaar) alsnog op de beklaagdenbank krijgen. Vooral zijn nauwe contacten met zakenlui deden de 'superflik' de das om.

Al in maart 2011 maakte De Tijd bekend dat een strafonderzoek liep tegen de toenmalige directeur van de federale gerechtelijke politie van Brussel, Glenn Audenaert. Hij was op dat moment de bekendste politieman van het land en kreeg zelfs geregeld de bijnaam ‘superflik’. Maar het parket van Dendermonde bleek al sinds 2010 in alle stilte een onderzoek te voeren naar Audenaert voor mogelijke feiten van corruptie en schending van het beroepsgeheim. De speurders namen meerdere verdachte contacten onder de loep die de politiebaas had met zakenlui.

‘Het zal wel te maken hebben met mijn stijl. Die stoort blijkbaar veel mensen’, reageerde Audenaert in april 2011 nog zelfzeker op het geopende strafdossier. ‘Natuurlijk ben ik totaal anders dan zoveel andere politiedirecteurs. Maar het huis dat ik mag leiden, de Brusselse recherche, vraagt charismatisch leiderschap’, luidde het.

De speurders bleven graven en in februari 2012 werd in Dendermonde ook een onderzoeksrechter op het dossier gezet. Er werden verdachte stortingen ontdekt op de bankrekening van Audenaert, die dan nog altijd in functie was als politiedirecteur. De geldsommen vielen niet meteen te verklaren vanuit zijn loon of representatiebudget.

In juni 2012 moesten de speurders vroeger dan gepland huiszoekingen uitvoeren op het bureau van Audenaert in Brussel en in zijn appartement in Knokke. Een medewerker van de federale gerechtelijke politie van Brussel had toevallig ontdekt dat het telefoonnummer van zijn baas Audenaert werd afgeluisterd. Zo zou Audenaert er lucht van hebben gekregen dat het onderzoek in Dendermonde intussen een heus gerechtelijk onderzoek was geworden. De huiszoeking was ook het signaal voor toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) en de toenmalige topvrouw van de federale politie Catherine De Bolle om een tuchtonderzoek te openen.

Een week later werd Audenaert verhoord door de onderzoeksrechter, die hem na het onderhoud vrijliet onder voorwaarden, maar ook officieel in verdenking stelde voor openbare omkoping, witwassen, schending van het beroepsgeheim en valsheid in geschrifte. Tegelijk werd Audenaert geschorst als baas van de federale gerechtelijke politie van Brussel, de topfunctie die hij ruim tien jaar had bekleed.

Glenn Audenaert had verdachte geldstortingen op zijn rekening verklaard als een ‘lening’ van een zakenman, de Nederlandse vastgoedbaron Frank Zweegers.

Toch bleken de vermeende feiten waarop de inverdenkingstelling van Audenaert gebaseerd was niet zo zwaarwichtig als de tenlasteleggingen deden vermoeden. Het ging toen 'nog maar' over het doorzoeken van de politiedatabank op vraag van bevriende zakenlui of wat geknoei met de werkuren van een medewerker.

Tot de speurders ook de rol onderzochten die Audenaert mogelijk had gespeeld bij de keuze van de nieuwe hoofdzetel van de federale politie. Audenaert had de verdachte geldstortingen op zijn rekening verklaard als een ‘lening’ van een zakenman, de superdiscrete en omstreden Nederlandse vastgoedbaron Frank Zweegers. Zijn vastgoedbedrijf Breevast deed een gouden zaak toen zo'n tien jaar geleden werd beslist de hoofdzetel van de federale politie onder te brengen in het Rijksadministratief Centrum (RAC) in Brussel dat Breevast samen met Immobel bezit.

Luxejacht

De speurders verdenken Audenaert ervan dat hij destijds tegen betaling zijn invloed als politiedirecteur heeft aangewend om te kiezen voor het RAC-gebouw. Hij zou dat volgens de speurders hebben gedaan op vraag van Zweegers en van de omstreden en onlangs overleden lobbyist Koen Blijweert, met wie Audenaert al langer contacten onderhield. Zo werd Audenaert in september 2015 opnieuw gearresteerd en ook nog eens in verdenking gesteld van passieve omkoping in verband met de verhuizing van de federale politie naar het RAC-gebouw. In maart 2017 belandde Blijweert even in de cel op de verdenking van corruptie en in augustus 2017 werd Zweegers gearresteerd aan boord van een luxejacht op het Italiaanse Capri.

Normaal moest het gerechtelijk onderzoek al in juni 2018 afgerond zijn, maar door een procedurefout moesten de onderzoeksrechter en de betrokken politiedienst het dossier uit handen geven.

Maar het gerechtelijk onderzoek zou dan nog jaren aanslepen. Normaal moest het al in juni 2018 afgelopen zijn, maar het Gentse parket-generaal had zelf een procedurefout ontdekt die ertoe leidde dat de onderzoeksrechter en de betrokken politiedienst het dossier uit handen moesten geven. Ook veel onderzoeksdaden werden nietig verklaard door de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling. De onderzoeksrechter bleek in zijn vorige functie als openbaar aanklager betrokken te zijn geweest bij het aanvankelijke proces-verbaal in het dossier-Audenaert, waardoor een schijn van partijdigheid kon ontstaan.