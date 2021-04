Gerecht onderzoekt faillissement grootste Antwerpse diamantbedrijf

Het Antwerpse Eurostar Diamond Traders was een groothandelaar in zowel geslepen als ruwe diamanten en draaide in zijn laatste boekjaren omzetten van 1,6 tot 2,5 miljard euro.

Het Antwerpse gerecht onderzoekt het faillissement van de voormalige nummer één van de Antwerpse diamantsector, Eurostar Diamond Traders van de familie Mehta. Ook de bank ABN AMRO duikt op in het dossier.

Het Antwerpse Eurostar Diamond Traders was een groothandelaar in zowel geslepen als ruwe diamanten en draaide in zijn laatste boekjaren nog omzetten van 1,6 tot 2,5 miljard euro. Maar in maart 2019 werd het bedrijf failliet verklaard. Een gerechtelijk onderzoek moet nu uitwijzen of er geknoeid is bij het debacle rond de voormalige nummer één van de Antwerpse diamantsector. Speurders hebben al documenten opgehaald bij de curatoren en computergegevens verzameld. Parketwoordvoerder Kristof Aerts wil alleen kwijt dat het strafdossier draait rond 'feiten die te maken hebben met het faillissement, zoals schriftvervalsing, het wegwerken van activa, witwassen en de boekhouding die niet in orde was'.

De essentie Het Antwerpse diamantbedrijf Eurostar Diamond Traders was ooit de grootste in de sector, maar werd begin 2019 failliet verklaard.

Het bedrijf had nog honderden miljoenen euro schulden, vooral bij de banken ABN AMRO en Standard Chartered.

Het Antwerpse gerecht onderzoekt nu mogelijke misdrijven die zijn gepleegd rond het faillissement.

Maar de diamantairsfamilie Mehta bezorgde het gerecht ook info over een volgens hen dubieuze constructie op Jersey die ABN AMRO voor het bedrijf opzette.

De schuldenberg bij Eurostar Diamond Traders loopt op in de honderden miljoenen, vooral bij de banken ABN AMRO en Standard Chartered, maar er zijn ook nog miljoenenschulden bij ICICI Bank en Bank of India. Voor de curatoren viel er nog weinig te rapen. Ze proberen de voormalige kantoren van Eurostar Diamond Traders in de Hoveniersstraat, in de Antwerpse diamantwijk, te verkopen via de Antwerpse notaris Wellens, voor in totaal minstens 1,575 miljoen euro. Curator Nathalie Vermeersch: ‘We hopen ook nog enkele miljoenen te halen uit een openbare verkoop van juwelen en ruwe en geslepen diamanten die we nog terugvonden.’

Het debacle is een pijnlijke smet op het blazoen van de 71-jarige topdiamantair Kaushik Mehta, die in 2014 nog werd aangeduid als vicevoorzitter van de sectorfederatie Antwerp World Diamond Centre. Maar volgens de advocaat van de familie Mehta, Youri Steverlynck, hebben zijn cliënten het gerecht tijdens hun verhoor ook informatie bezorgd over de volgens hen dubieuze rol van ABN AMRO. Deze week sloot de Nederlandse bank nog een schikking van 480 miljoen euro met het Nederlandse gerecht voor tekortkomingen in de strijd tegen witwassen.

Postbusbedrijf

Dat heeft volgens de advocaat te maken met een constructie die ABN AMRO opzette voor Eurostar Diamond Traders op het eiland Jersey, 22 kilometer voor de Normandische kust. De postbusvennootschap op Jersey is begin 2008 opgericht en kreeg de naam United Vision Limited. De structuur was opgericht met een maatschappelijk kapitaal van slechts 2 pond en werd officieel bestuurd door een kantoor dat nog duizenden andere postbusbedrijven op hetzelfde adres op Jersey beheert.

Volgens Steverlynck besloot ABN AMRO echter in 2012 om zich terug te trekken uit de diamantfinanciering. Eurostar Diamond Traders, dat al zo'n 40 jaar klant was bij ABN AMRO, was een van de grootste kredietnemers, met ooit zelfs 425 miljoen euro openstaand krediet bij de Nederlandse bank. ‘Om die kredietlijnen versneld af te bouwen plaatste ABN AMRO zelfs een interim-CEO bij Eurostar Diamond Traders. Zo is tussen 2012 en 2018 ruim 350 miljoen dollar versneld afgelost aan ABN AMRO. Daarnaast verbeterde ABN AMRO zijn positie als schuldeiser door de structuur op Jersey op te zetten. Die zou formeel een deel van de diamantvoorraad van Eurostar Diamond Traders overkopen voor 90 miljoen dollar en dan opnieuw in consignatie geven aan Eurostar om die te verkopen aan zijn klanten. Dat eigendomsrecht op de diamanten was veel gunstiger dan het vroegere pand op de handelsvorderingen.’

Vergunning

Het voormalige bestuur van Eurostar is ervan overtuigd dat de bedoeling van de uitlokking van het faillissement voor ABN AMRO was de onrechtmatige constructie op Jersey die de bank opzette onder de mat te vegen. Youri Steverlynck Advocaat diamantairsfamilie Mehta

‘Maar volgens de regels van de Nationale Bank mogen banken niet aan voorraadfinanciering in de diamantsector doen. Door het opzetten van de constructie heeft ABN AMRO die regel met de voeten getreden om zijn positie als schuldeiser te verbeteren. Om diamanten te verhandelen in België is ook een vergunning nodig van de overheidsdienst Economie. Bovendien kan ABN AMRO niet beweren dat het niet wist dat de versnelde afbouw van de kredieten de continuïteit van Eurostar Diamond Traders in het gedrag zou brengen. Het voormalige bestuur van Eurostar is ervan overtuigd dat de bedoeling van de uitlokking van het faillissement voor ABN AMRO was de onrechtmatige constructie op Jersey die de bank opzette onder de mat te vegen voor het dossier op de radar van de autoriteiten zou komen.'

Volgens ABN AMRO-woordvoerder Ariën Bikker is de structuur op Jersey 'opgezet op verzoek van de klant, voor voorraadfinanciering, en die heeft jaren naar tevredenheid van de klant gefunctioneerd'.

'De structuur is met medeweten en goedkeuring van de (belasting)autoriteiten tot stand gekomen en stond vermeld in de jaarstukken van de relevante entiteiten', klinkt het bij de bank.