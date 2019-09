Gerecht onderzoekt geldcircuit rond prins de Croÿ

Het federaal parket wil uitspitten welke hand- en spandiensten de Belgische prins Henri de Croÿ leverde aan rijke Belgische klanten die miljoenen achterhielden voor de fiscus en het gerecht.

In juni raakte bekend dat Belgische hoge adel, bedrijfsleiders en andere rijke Belgen jaren tientallen miljoenen euro’s zwart geld konden verbergen voor de fiscus en het gerecht via het netwerk van de Belgische prins Henri de Croÿ. De duistere praktijken - met offshorerekeningen, stromannen, schermvennootschappen, anonieme kredietkaarten en het doorgeven van geldkoffers in Brussel - stonden zwart op wit beschreven in meer dan 3.100 gelekte e-mails, contracten, bankgegevens en andere interne documenten die De Tijd had opgevraagd bij het Franse weekblad L’Obs. Dat schreef al over de ‘Dubai Papers’ van de Croÿ.

Ook de Bijzondere Belastinginspectie wil achterhalen welke Belgen gebruikmaakten van het netwerk rond prins Henri de Croÿ.

Naar aanleiding van de artikels in De Tijd heeft het federaal parket een opsporingsonderzoek geopend naar het netwerk rond prins de Croÿ. Welingelichte bronnen geven aan dat het de bedoeling is een onderzoeksrechter in te schakelen zodra het parket de hand kan leggen op de gelekte documenten. Het parket, dat geen commentaar kwijt wil, zou nog deze maand naar Frankrijk trekken om te overleggen met het nationaal financieel parket in Parijs.

De Fransen hebben via een klokkenluider al toegang tot de documenten, en hebben een onderzoeksrechter op de zaak gezet om te achterhalen hoe de prins Franse klanten hielp. Het is niet bekend welke documenten het Franse gerecht precies bezit. Maar als het om dezelfde gaat als die die De Tijd kon bemachtigen, kan het federaal parket blootleggen hoe een 50-tal Belgen tussen 2002 en eind vorig jaar bij de prins terechtkon met schimmige sommen die opliepen tot 13 miljoen euro per klant.

Alle middelen

Ook onze Bijzondere Belastinginspectie wil de gelekte documenten te pakken krijgen, heeft minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) gemeld aan Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke. ‘Op dit moment heeft de BBI nog geen inzage kunnen krijgen in de documenten. Het spreekt voor zich dat de BBI alle wettelijke middelen zal aanwenden om toegang te krijgen tot die info.’

De BBI kon intussen wel al twee namen achterhalen van Belgen die klant waren bij prins de Croÿ. Omdat een van de klanten tot 2006 zelf ambtenaar was bij Financiën. In de gelekte memo’s en mails van de prins staat in detail beschreven hoe de ex-ambtenaar 3,86 miljoen euro verdacht geld parkeerde bij de prins. Dat belandde op verborgen rekeningen op de Bahama’s, in de Verenigde Arabische Emiraten en in Puerto Rico. De ambtenaar wilde elk jaar zo’n 100.000 euro van het zwarte kapitaal kunnen uitgeven. Dat gebeurde via anonieme kredietkaarten die hij hier thuis toegestuurd kreeg en met geldstortingen vanop buitenlandse schermrekeningen, onder andere bij een louche bank in Tanzania. De prins regelde voor de ex-ambtenaar ook schermconstructies om discreet vastgoed en antiek in Londen te kopen.