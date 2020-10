Gerecht onderzoekt rekeningen FNG-advocaten

In het gerechtelijk onderzoek naar de failliete modegroep FNG neemt het Mechelse gerecht verdachte transacties onder de loep die zijn gebeurd via de derdenrekeningen van advocaten.

Welk geld stroomde via de rekeningen van de advocaten die optraden voor de modegroep FNG? Zijn via hun derdenrekeningen gelden weggesluisd? De Tijd vernam dat het Mechelse gerecht in zijn onderzoek naar gesjoemel bij FNG verschillende verdachte transacties, zowel kleinere als grote bedragen, onderzoekt die zijn gepasseerd via de derdenrekeningen van het advocatenkantoor NautaDutilh en van een advocaat uit Ruiselede. Het is afwachten wat dat onderzoek zal opleveren.

Woensdag voerde de Mechelse onderzoeksrechter Theo Byl een huiszoeking uit bij advocaat David Lust uit Ruiselede. Lust bevestigt dat, maar wil verder geen commentaar geven. De advocaat is niet aangehouden. Hij is wel in verdenking gesteld. Hij zou juridische diensten hebben geleverd voor constructies die zijn opgezet, onder andere door ex-FNG-topman Dieter Penninckx, die al in verdenking is gesteld samen met de twee andere oprichters van FNG. Eerder is al een andere advocate van het kantoor NautaDutilh in verdenking gesteld.

In tal van situaties moeten advocaten verdachte geldstromen aangeven bij de antiwitwascel, maar advocaten doen dat bitter weinig in ons land.

Het onderzoek naar de advocaten die FNG bijstonden en hun derdenrekeningen is opmerkelijk. In tal van situaties zijn advocaten verplicht verdachte geldstromen te melden aan de antiwitwascel. Onder andere als ze hun cliënt bijstaan bij het beheer van geld, bedrijven en andere structuren. Maar advocaten doen in ons land bitter weinig witwasmeldingen. Vorig jaar deden slechts acht advocaten samen elf aangiften. Slechts één melding bleek nuttig te zijn om door te spelen aan het gerecht. Die ging slechts over 210.000 euro.