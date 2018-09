Gerecht start onderzoek naar Schild & Vrienden

Het gerecht opent een onderzoek naar de extreemrechtse organisatie Schild & Vrienden. Dat heeft De Tijd uit goede bron vernomen. De beslissing is genomen na overleg tussen het federaal parket en het parket van Gent.

De reportage die het VRT-programma 'Pano' gisteravond uitzond over de groepering Schild & Vrienden veroorzaakt veel opschudding. En ook het gerecht heeft een onderzoek geopend naar de groepering, vernam De Tijd. Volgens onze informatie heeft er overleg plaatsgevonden tussen het federaal parket, dat de meeste onderzoeken naar terroristische en extremistische organisaties voert, en het parket van Gent. Na dat overleg is afgesproken dat het Gentse parket het onderzoek zou voeren.

Overigens stond de Staatsveiligheid al langer in contact met het federaal parket over zulke extremistische organisaties.

De 'Pano'-reporters kregen inzage in 67.000 berichten die bol staan van de rassen-, homo-, vrouwen- en Jodenhaat, antivluchtelingenretoriek, swastika's, Hitleradoratie en wapengekletter. Die postten de leden van besloten chatgroepen van de rechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden het voorbije anderhalf jaar op Facebook en het beter beveiligde Discord. Het VRT-progamma 'Pano' slaagde erin toegang te krijgen tot de gesloten groepen, terwijl het S&V-voorman Dries Van Langenhove (25) de voorbije zes maanden volgde.

Twee gezichten

De conclusie is dat Van Langenhove en zijn club twee gezichten tonen. Dat van de bevlogen speecher die de stem van radicaal-rechts vertolkt in media en serviceclubs in de Vlaamse Beweging enerzijds, en dat van een extreemrechts racistisch gedachtegoed anderzijds. Van Langenhove stelt met zijn beweging te willen bijdragen aan een mentaliteitswijziging bij de jeugd om de Vlaamse identiteit en de Europese cultuur uit te dragen.