Gerecht vervolgt miljoenenfraude met groenestroomcertificaten

Het Brussels parket vervolgt een miljoenenfraude met groenestroomcertificaten. De zaak gaat over zonnepanelen die ex-marktleider Enfinity plaatste op de daken van grote bedrijven.

Volgende week moet Enfinity, het bedrijf dat veruit de meeste zonnepanelen op Vlaamse daken plaatste, verschijnen voor de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling. Ook Enfinity-oprichter Patrick Decuyper, bekend als de ex-CEO van de eersteklassers Zulte-Waregem en Royal Antwerp FC, wordt in de zaak vervolgd, samen met een tiental andere verdachte personen en bedrijven. Onder hen de grote keurder BTV (Technisch Bureau Verbrugghen), die 430 medewerkers telt.

Volgens het openbaar ministerie waren ze allemaal betrokken bij een grootschalige fraude met Vlaamse groenestroomcertificaten. Die certificaten waren toegekend voor een massa zonnepanelen die Enfinity plaatste op de daken van de Balta-fabriek in Oudenaarde, de magazijnen van de houtgroep Cras in Deerlijk langs de E17, en het hoofdkantoor van de tapijtengroep Associated Weavers in Ronse.

Een gerechtelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er is geknoeid met het tijdstip waarop de zonnepanelen op de daken begonnen te werken.

Een gerechtelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er is geknoeid met het tijdstip waarop de zonnepanelen op de daken van die grote bedrijven begonnen te werken. In de aanvragen voor de groenestroomcertificaten stond te lezen dat de zonnepanelen al in 2010 in dienst waren genomen, terwijl de installaties op dat moment nog in opbouw waren en pas het jaar nadien volledig klaar waren.

Voor de investeerders was dat wegens de omvang van de daken een wereld van verschil. In 2010 was een groenestroomcertificaat nog 350 euro waard, terwijl dat in de eerste helft van 2011 nog maar 330 euro was. Vanaf juli 2011 is het bedrag dat de netbeheerders voor de certificaten moesten betalen, stapsgewijs verder verlaagd.

Keuringsverslagen vervalst

Om over het tijdstip te kunnen liegen, zijn volgens het gerecht onder andere keuringsverslagen vervalst. De keurder zou ook facturen hebben opgesteld voor inspecties die nooit plaatsvonden.

13 miljoen Er wordt ruim 13 miljoen euro aan groenestroomcertificaten teruggeëist voor de drie zonnepaneelprojecten waarmee volgens het gerecht geknoeid is.

Er is meer dan 13 miljoen euro gemoeid met de fraudezaak. Dat blijkt uit de jongste jaarrekeningen van de twee vennootschappen die waren opgericht voor de grote zonnepanelenprojecten. PV-Force, dat de zonnepanelen bij de houtgroep Cras in portefeuille had, geeft aan dat 4,099 miljoen euro aan groenestroomcertificaten voor dat project wordt teruggeëist.

Bij Solarisse gaat het om 8,921 miljoen euro voor de zonnepanelen bij het vroegere Domo (nu Balta) en Associated Weavers. Voor de drie projecten zijn de groenestroomcertificaten sinds september 2017 geschorst.

Beroep aangetekend

Het was de Vlaamse regulator VREG die het Brusselse gerecht al in juli 2012 tipte over de mogelijke fraude. Nu moeten alle verdachten voor de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling verschijnen nadat de Brusselse raadkamer al in april vorig jaar Enfinity en de andere verdachten heeft doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Maar zij tekenden beroep aan. De betichtingen luiden valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, poging tot oplichting en inbreuken op het Vlaamse Energiedecreet.

De bedrijven op wier daken de panelen zijn geplaatst, worden niet mee vervolgd. Maar vader en zoon Marc en Thomas De Waele, Enfinity-investeerders van het eerste uur, worden wel vervolgd.

Mijn cliënten zien dit als een fout gelopen investering. Ze beschouwen zichzelf niet als daders, maar als slachtoffers.

‘Mijn cliënten hebben geïnvesteerd in veel meer projecten met zonnepanelen dan de drie projecten waar het in deze zaak over gaat’, reageert hun advocaat Hans Van Bavel. ‘Een belangrijk deel van het verwachte rendement op investering bestond voor hen in de uitbetaling van de groenestroomcertificaten. Mijn cliënten zien dit als een fout gelopen investering. Ze beschouwen zichzelf niet als daders, maar als slachtoffers. Het parket meent niettemin dat zij op de hoogte waren van deze fraude, maar op dat punt weegt het dossier echt niet zwaar.’

Het Brusselse parket-generaal wil alleen bevestigen dat de zaak donderdag voor de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling komt. Dirk Van Evercooren, directeur bij de Vlaamse energieregulator VREG, geeft liever geen commentaar zolang de procedure loopt. Ook Dirk Dewandeleer, de advocaat van Patrick Decuyper, geeft geen commentaar. Bij keurder BVT reageerde niemand op onze vragen.