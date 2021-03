Gerechtelijk onderzoek naar Panama-constructies Dexia mislukt

Het gerechtelijk onderzoek naar de Panamaconstructies die Dexia jarenlang vanuit Luxemburg organiseerde voor Belgische klanten is op niets uitgedraaid. De Brusselse onderzoeksrechter kreeg geen medewerking van Luxemburg.

Speurders van de federale gerechtelijke politie vielen op dinsdag 5 december 2017 binnen op de hoofdzetel van Belfius in Brussel. Ze namen een grote hoeveelheid computergegevens mee, in opdracht van de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise. Meteen na de huiszoeking klopte het onderzoeksteam aan op de hoofdzetel van de restbank Dexia om ook daar allerlei data, zoals verslagen van de raad van bestuur, in te kijken.

Nog recente rechtszaak Het leidt geen enkele twijfel dat jarenlang exotische schermconstructies zijn opgezet voor Belgische bankklanten van de Dexia BIL in Luxemburg én van Dexia Private Bank in Zwitserland. Dat blijkt lang niet alleen uit de Panama Papers, maar bijvoorbeeld ook nog uit een rechtszaak over een erfeniskwestie waarover de rechtbank van West-Vlaanderen in oktober nog een vonnis velde. Uit dat dossier blijkt ook dat nog in mei en augustus 2011, kort voordat de Belgische regering dat jaar Dexia moest redden, brieven vertrokken vanuit Dexia BIL en Dexia Private Bank in Zwitserland naar de Bahama's voor een 'trust' die daar was opgezet voor het geld in Luxemburg en Zwitserland van een Belgische klant.

De aanleiding voor de huiszoekingen waren de Panama Papers, de miljoenen documenten die in de lente van 2016 waren uitgelekt bij Mossack Fonseca. Dat Panamese advocatenkantoor had jarenlang schermvennootschappen opgericht voor klanten over de hele wereld. Het bankfiliaal dat in de hele wereld als klant van Mossack Fonseca het vaakst opdook in de Panama Papers, was Experta Corporate & Trust Services. Dat was een gespecialiseerd Luxemburgs kantoor dat jarenlang deel uitmaakte van de groep Dexia.

Zo konden De Tijd, Knack en Le Soir in april 2016 onthullen hoe jarenlang zwart geld en inkomsten van Belgen op rekeningen bij Dexia Banque Internationale à Luxembourg (BIL) waren verborgen gehouden voor de fiscus en het gerecht. Dat gebeurde door ze op naam te zetten van postbusvennootschappen die Experta als een scherm had laten opzetten in Panama en op de Britse Maagdeneilanden.

De onthulling was dubbel pijnlijk. Omdat tal van Belgische politici in het bestuur van Dexia zaten en soms zelfs in het bestuur van de vroegere Dexia BIL, onder wie oud-premier Jean-Luc Dehaene. Maar ook omdat de Belgische belastingbetalers de bank tweemaal moesten redden met belastinggeld. Ook toen hield Dexia in Luxemburg zijn Panamaroute overeind.

Maar op de Brusselse hoofdzetel van Belfius hadden de speurders geen bruikbare informatie gevonden over de schermconstructies die tot 2012 via Experta vanuit Luxemburg waren opgezet. Midden 2018 konden de speurders de Panama Papers inkijken via de Duitse federale politie, die de data voor 5 miljoen euro had gekocht. Maar die papers waren niet voldoende voor het gerechtelijk onderzoek. Ze bezorgden de speurders info over Belgische klanten die zulke schermconstructies bij Experta en Dexia BIL hadden gebruikt. Maar het gerechtelijk onderzoek was niet gericht op individuele dossiers, die de fiscus al behandelde, wel op de organisatoren van het systeem.

Nadat ook Panama niet had meegewerkt, moest onderzoeksrechter Claise de handdoek in de ring gooien en het dossier weer aan het Brusselse parket bezorgen.

Ergernis

Claise richtte een verzoek aan de Luxemburgse autoriteiten om zijn speurders de toestemming te geven de nodige gegevens te verzamelen bij het Luxemburgse Experta, dat intussen is omgedoopt tot BIL Fund & Corporate Services. Tot grote ergernis van de onderzoeksrechter botste hij in het Groothertogdom op een muur, ondanks de samenwerkingsverdragen die ons buurland afsloot om witwaspraktijken te helpen onderzoeken. Volgens Luxemburg ging het echter om een ‘fishing expedition’, een onderzoek zonder precies doelwit, die het Groothertogdom niet kon toelaten.