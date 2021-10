Gesprekken over nieuwe stadslijst in Gent

Er zijn in Gent verkennende gesprekken aan de gang over een stadslijst van liberalen, socialisten en CD&V. Dat vingen zowel De Tijd als De Gentenaar op.

Exact drie jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024, begint het traditionele gesnuffel en geschuifel voorzichtig op gang te komen in heel wat steden en gemeenten. Dat is vroeg, maar de volgende stembusgang kondigt zich dan ook spannender dan ooit aan. De opkomst van Vlaams Belang en PVDA maakt het speelveld smaller voor de andere partijen. Maar er is vooral het nieuwe gemeentedecreet van Bart Somers (Open VLD), dat voorschrijft dat de grootste partij van een coalitie voortaan altijd de burgemeester levert.

Een beslissing is er nog niet genomen. De vraag is hoe de nationale hoofdkwartieren met de gesprekken omgaan. In Brussel zijn de banden tussen liberalen en groenen veel beter dan tussen liberalen en socialisten.

De Tijd ving afgelopen week op dat dit alvast in twee door liberalen geleide centrumsteden tot speculaties over nieuwe kartels leidt. In Oostende is Bart Tommelein geneigd met CD&V een stadslijst te vormen. Ook Groen is daarbij niet helemaal uitgesloten als partner. In Gent ving de krant geruchten op over toenadering tussen Open VLD, CD&V en Vooruit. Burgemeester Mathias De Clercq mag dan veruit de populairste politicus van zijn stad zijn, in 2018 was zijn partij niet de grootste. Het kartel van Groen en de toenmalige sp.a bleef de liberalen voor. Het was pas na weken armworstelen en een lotsverbintenis tussen Open VLD en CD&V, dat De Clercq de sjerp kon grijpen. Het leidde tot een Vivaldi-coalitie avant la lettre.

De krant De Gentenaar heeft nu van meerdere lokale actoren bevestiging gekregen van de verkennende gesprekken. Ook De Tijd kreeg bijkomende indicaties van de toenadering. Ook bij de groenen zien ze de bui overigens al hangen. Tussen Groen en Vooruit zijn de relaties al langer bekoeld. En ook tussen Groen en Open VLD zijn er geregeld spanningen in de Arteveldestad.

Bij Vooruit luidt de overweging voor de gesprekken met liberalen en CD&V dat de Gentse afdeling niet over kopstukken beschikt die in 2024 de strijd met Mathias De Clercq en Filip Watteeuw van Groen kunnen aangaan. Na het ontslag van Tom Balthazar -de gedoodverfde opvolger van Daniël Termont- werd Rudy Coddens in 2018 inderhaast als kopman uitgespeeld, maar hij kon de grote schoenen van Termont niet vullen. Ook huidig schepen Astrid De Bruycker moet nog groeien. En Kamerlid Joris Vandenbroucke heeft dan wel het volste vertrouwen van de nationale partijleiding, maar de uitgeweken Limburger haalt onvoldoende stemmen.

Het rookgordijn van Rousseau

Intussen houdt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau wel de speculaties over een verhuizing naar Gent warm. In een interview met Het Laatste Nieuws liet hij zaterdag vallen dat hij tijdens de kerstvakantie zou nadenken over een gooi naar het Gentse burgemeesterschap. Maar het vermoeden is dat Rousseau eerder een rookgordijn creëert. Of de druk op de ketel van de gesprekken wil houden.

Of de gesprekken effectief tot een kartel zullen leiden, is nog niet zeker. Het gaat om verkennende gesprekken, er is nog niks beslist. De vraag is onder andere in hoeverre de nationale hoofdkwartieren van de betrokken en vooral niet-betrokken partijen met het nieuws omgaan. Het is bijvoorbeeld geen geheim dat de banden tussen de voorzitters van Open VLD en Vooruit niet geweldig goed zijn. Tussen liberalen en groenen daarentegen verloopt de samenwerking binnen de federale Vivaldi-regering buitengewoon goed. Het valt dus niet uit te sluiten dat er vanuit het hoofdkwartier van Groen nog een poging ondernomen wordt om de gesprekken de andere richting uit te sturen.