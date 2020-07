Getalm met abortus maakt PS nerveus

De aanpassingen aan de abortuswet geraken donderdag allicht niet goedgekeurd in de Kamer. De doodsteek voor de Arizonacoalitie blijft zo uit, wat de PS zenuwachtig maakt.

Kan een zwangerschap worden afgebroken op 18 in plaats van 12 weken? Onder meer over die vraag moet de Kamer zich normaal donderdag uitspreken. Tot nog toe leek een meerderheid gewonnen voor een wetsvoorstel daarover, dat de steun heeft van de socialisten, de liberalen, de groenen, de PVDA en DéFi. Samen zijn die partijen goed voor 90 van de 150 Kamerzetels, al zullen sommige Kamerleden van die fracties wegens ethische bezwaren tegenstemmen.

De tegenstanders van het wetsvoorstel spelen het spel evenwel hard. CD&V-voorzitter Joachim Coens zei al dat een goedkeuring de slaagkansen van een Arizonacoalitie tenietdoet. Onder leiding van Coens, Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en MR-voorman Georges-Louis Bouchez lopen gesprekken tussen CD&V, de N-VA, de sp.a, de MR en het cdH over zo'n coalitie, waarvan de partijen de kleuren van de vlag van de Amerikaanse staat Arizona dragen.

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever wees afgelopen weekend op de gevolgen. 'Ik kan u zeggen dat als partijen op de groene knop drukken voor een wet die ik echt schandelijk vind, dan het dan erg moeilijk is om met diezelfde partijen de volgende dag te doen alsof er niks gebeurd is', zei hij in de marge van zijn 11 juli-toespraak in Antwerpen.

Compromis

De Arizonacoalitie leek zo op sterven na dood. Achter de schermen wordt weliswaar nog naar een compromisoplossing gezocht. Zo wekt de bepaling dat abortus uit het strafrecht wordt gehaald veel ergernis op bij de tegenstanders. 'Daar zou nog naar worden gekeken', klinkt het in liberale kringen.

CD&V en de N-VA lijken echter enkel genoegen te nemen met het kelderen van het wetsvoorstel. 'Niet alleen de passage over het strafrecht, maar heel het voorstel hangt met haken en ogen aaneen', zegt N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel. 'De termijn van 18 weken blijft voor ons ook heel moeilijk. Er is nooit goed onderzocht waarom dat nodig zou zijn.'

Vertragingsmanoeuvre

Als het wetsvoorstel donderdag ter stemming wordt voorgelegd, overwegen de N-VA en CD&V samen met het cdH en het Vlaams Belang opnieuw voor een vertragingsmanoeuvre te kiezen. Door nogmaals advies in te winnen bij de Raad van State kan de stemming over het zomerreces worden getild. 'Een schoonheidsprijs krijgen we daar niet voor, maar we zijn bereid dat te doen.'

De Franstalige socialisten gingen ervan uit dat Arizona zou stuklopen op het abortusdossier, maar met nieuw uitstel lijkt dat te veranderen.

Bij de PS worden ze zenuwachtig. De Franstalige socialisten gingen ervan uit dat Arizona zou stuklopen op het abortusdossier, maar met nieuw uitstel lijkt dat te veranderen. Zo wordt de druk op sp.a-voorzitter Conner Rousseau om met de andere Arizonapartijen serieuze onderhandelingen te gaan voeren, iets waarvoor hij tot nog toe de boot afhield, groter en groter.

Druk op PS

Volgens meerdere bronnen maakte PS-voorzitter Paul Magnette maandagochtend op een partijvergadering duidelijk dat zijn opties beperkt zijn. Nieuwe verkiezingen zijn volgens hem onmogelijk omdat daar geen meerderheid voor is in de Kamer. Wat overblijft is ofwel oppositie, ofwel onderhandelen met de N-VA. In de PS heerst verdeeldheid over wat de beste optie is.