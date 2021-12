Gevangen tussen loonwet en index

De cocktail van personeelstekorten en inflatie pakt samen in een ‘perfecte storm op de arbeidsmarkt’, voorspelt KBC. Een snel overheidsingrijpen - zoals een indexsprong- zit er niet in. Zowel de sociale partners als de Vivaldi-partijen zitten gevangen tussen index en loonwet.

‘Ik zeg NEEN aan de werkgevers die een indexsprong vragen.' Als het over heilige huisjes gaat, hebben partijvoorzitters aan een half woord genoeg om met de spierballen te rollen. Zeker PS-leider Paul Magnette, die maandag samen met de vakbonden door Brussel trok om nog maar eens te protesteren tegen de volgens hen te lage wettelijke loonsverhoging van 0,4 procent boven de index.

De essentie De werkgevers pleiten voor een gedeeltelijke indexsprong.

Uit cijfers van Eurostat blijkt dat onze lonen de jongste jaren gelijke tred hielden met die in de buurlanden, maar dat de stijging in 2022 aanzienlijk groter zal zijn.

Zolang de sociale partners en de Vivaldi-partijen elkaar in een houdgreep houden over de loonwet en de index is een debat erover onmogelijk.

De werkgevers hinten op een indexsprong omdat België door de torenhoge inflatie en de automatische loonindexering op een nieuwe ‘competitiviteitscrisis’ afstevent, zoals VBO-topman Pieter Timmermans het noemt. De inflatie staat vanwege de stijgende energie- en grondstoffenprijzen op haar hoogste peil in 13 jaar. Ze zal in de periode 2021-2022 tot een totale loonstijging van meer dan 5 procent leiden.

Dat doet niet alleen bedrijven met hoge lonen naar adem happen. Volgens een enquête van Voka kan slechts een minderheid van de bedrijven die stijging volledig doorrekenen in de verkoopprijzen. Het doorrekenen leidt ook tot een nieuwe spiraal van prijsverhogingen en loonstijgingen, terwijl onze buurlanden hun loonstijgingen bij gebrek aan een automatisch mechanisme veel beter kunnen afstemmen op de reële economische situatie. Komt erbij dat er sowieso al een opwaartse druk op de lonen is, omdat de Belgische arbeidsmarkt met enorme tekorten kampt. Het doet ook KBC naar zware woorden grijpen: een perfecte storm op de arbeidsmarkt.

Het verleden leert helaas dat er politiek pas beweging komt als een groot bedrijf vertrekt. Bart Van Craeynest Hoofdeconoom Voka

Zijn al die alarmkreten gerechtvaardigd? Niet volgens de linkerzijde. Volgens PS-staatssecretaris Thomas Dermine gaan het VBO en Voka gemakshalve voorbij aan de nieuwe realiteit in het referentieland Duitsland, waar de nieuwe paars-groene regering-Scholz de minimumlonen gaat verhogen. Economen relativeren dat echter: ook de nieuwe Duitse regering zal de inflatie niet helemaal volgen.

Wat wel glashelder blijkt uit cijfers van Eurostat is dat het jarenlange gehamer op de competitiviteit van de Belgische economie vruchten heeft afgeleverd. Tussen 2013 en 2019 hielden de lonen gelijke tred met die in Nederland, terwijl ze in Duitsland sneller stegen. Maar volgend jaar wordt de stijging bij ons veel sterker dan in Duitsland, Nederland én Frankrijk, die in 2023 wel weer bijbenen, maar niet volledig.

‘De uitgangspositie van België is inderdaad beter dan tien jaar geleden’, zegt Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest. Hij verwijst naar de hervorming van de loonwet, de indexsprong en de taxshift onder de regering-Michel. ‘Op langere termijn is de evolutie van de lonen redelijk gelijk. Het grote probleem van de automatische indexering is dat de grote stijgingen altijd veel te snel en op het verkeerde moment -in volle crisis - komen, terwijl de buurlanden de impact via onderhandelingen kunnen uitspreiden. Het gevolg is dat België die handicap moet rechttrekken in goeie periodes.’

Dat de inflatie volgens het Planbureau vanaf maart 2022 weer onder 5 procent zakt, is volgens Voka van weinig tel. ‘Die loonstijgingen zijn intussen al gebeurd.’ De werkgeversorganisatie pleit voor een ‘cap’ op de indexering, waardoor er een gedeeltelijke indexsprong zou gebeuren.

Houdgreep

Het VBO wil in januari samenzitten met de sociale partners en de regering over de kwestie. De PS wijst dat af en ook de liberalen zien niet veel bewegingsruimte. ‘De vakbonden willen niet aan de index komen en de werkgevers niet aan de loonwet. Omdat die twee onlosmakelijk verbonden zijn, zal er niets gebeuren’, klinkt het in blauwe hoek. In de Vivaldi-coalitie, die nu al met haken en ogen aan elkaar hangt, houden de PS en Open VLD elkaar in dezelfde houdgreep. Die werf blijft dus dicht.

Ook het recente voorstel van Vooruit om de indexering groter te maken voor de lage lonen en kleiner voor de hogere, lijkt doodgeboren. ACV-voorzitter Marc Leemans schoot die ballon direct uit de lucht. Voor de bonden zijn de hogere lonen essentieel voor de financiering van de sociale zekerheid. Van Craeynest maakt zich weinig illusies: ‘Het verleden leert helaas dat er politiek pas beweging komt als een groot bedrijf vertrekt.’

Een indexsprong is onrechtvaardig voor de werknemers en niet de beste oplossing voor de werkgevers. Stijn Baert Arbeidseconoom