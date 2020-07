'Geweld geen taboe in extreemrechtse middens'

In België is geweld voor extreemrechtse middens geen taboe meer, zegt de Staatsveiligheid in haar jaarrapport over 2019. ‘De Veiligheid van de Staat stelt vast dat sommige extreemrechtse kringen dreigen met gewelddadige acties of de mogelijkheid van zulke acties bespreken. In de extreemste gevallen is sprake van rechtse militanten die voorbereidingen treffen voor geweld, zoals het oefenen met vuurwapens en explosieven of het bespreken van potentiële doelwitten’, klinkt het.