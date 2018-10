Gezinnen met kinderen moeten langer wachten op belastingsbrief

De 800.000 gezinnen met kinderen in ons land zullen hun brief van de belastingen over een eventuele terugbetaling een maand later ontvangen.

Gezinnen met kinderen in ons land zullen hun brief van de belastingen over een eventuele terugbetaling iets later ontvangen. Na een rechtszaak bij het Europees Hof van Justitie werd de wetgeving aangepast, waardoor de berekening meer tijd in beslag neemt. Dat schrijft het Nieuwsblad.

De reden voor de herziening is de berekening van de belastingvrije som. Die wordt berekend op de inkomsten van de partner die het meest verdient en is hoger bij gezinnen met kinderen. Volgens het gezin leidde die berekening niet altijd tot het meest voordelige tarief. Het Europees Hof volgde die redenering.

Voor zo'n één derde van de gezinnen zal dat betekenen dat ze minder moeten betalen, twee derde zal meer terugkrijgen. Francis Adyns FOD Financiën

Na de rechtszaak werd de wetgeving in ons land aangepast. Concreet doet de FOD Financiën nu 16 verschillende simulaties op de belastingberekening, om dan te bekijken wat het meest voordelige tarief is. Die herberekening neemt wel wat tijd in beslag. 'Het is inderdaad zo dat dat enige vertraging teweeg zal brengen, waardoor de brief maximum een maand later in de bus zal vallen', zegt Francis Adyns van de FOD Financiën.

'De bedoeling is dat iedereen een voordeel doet. Voor zo'n één derde van de gezinnen zal dat betekenen dat ze minder moeten betalen, twee derde zal meer terugkrijgen', zegt Adyns.