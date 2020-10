Gezondheidsdiensten ontsnappen niet aan besparing

De regering-De Croo onderwerpt alle departementen aan een efficiëntie-oefening van 150 miljoen euro. De gezondheidsdiensten moeten minder besparen, maar ontsnappen niet helemaal.

De ministerraad keurde afgelopen vrijdag de zogenoemde begrotingsnotificaties goed die de basis vormen voor de begroting van 2021. In de documenten worden onder andere de verhoging van de minimumpensioenen met 11 procent vastgelegd, de hogere groeinorm voor het budget van de gezondheidszorg en de extra miljoenen - meestal investeringen - voor justitie, politie, asiel en migratie, brandweer, NMBS, Infrabel, klimaat, defensie, enzovoort. Maar wat stilaan traditie is geworden in België, is dat ook deze bestuursperiode begint met het botte instrument van een snelle besparing op de werkings- en personeelsbudgetten van alle overheidsdepartementen. 150 miljoen moet deze ‘efficiëntie-oefening’ in 2021 opbrengen.

Onderscheid

Maar in tegenstelling tot wat onder de regering-Michel gebeurde, gaat staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) er prat op dat er deze keer niet naar de kaasschaaf wordt gegrepen. ‘We maken een onderscheid tussen de departementen die de strijd voeren tegen het coronavirus en de andere. Zo zullen alle veiligheids- en gezondheidsdepartementen een beperkte oefening van 0,89 procent van hun werkings- en personeelsbudget moeten doen. De andere departementen leveren volgend jaar een inspanning van 2 procent’, zegt De Bleeker.

De diensten die 0,89 procent moeten besparen zijn onder andere Volksgezondheid, RIZIV, justitie, politie, brandweer, asiel en migratie, defensie en Infrabel, maar ook bijvoorbeeld de coronastrijders van Sciensano en het Federaal Geneesmiddelenagentschap (FAGG). Is het geen bizar signaal dat de diensten die in de frontlinie staan nu moeten besparen, zelfs al is het aanzienlijk minder dan de andere departementen? Binnen die diensten wordt het nieuws alleszins op tandengeknars onthaald, al wil niemand on the record reageren.

Ook Defensie ontsnapt alweer niet aan de schaar. De oefening zou echter doenbaar zijn door de pensioengolf bij het leger.

Binnen de regering klinkt het sussend dat de efficiëntie-oefening niet los gezien kan worden van de extra miljoenen die de betrokken diensten krijgen via budgetverhogingen en investeringen. ‘Uiteindelijk zullen al die diensten erop vooruitgaan, dankzij extra middelen of strategische investeringen. Maar dat departementen extra geld krijgen, betekent niet dat ze hun werking niet efficiënter kunnen organiseren', valt te horen. Daarnaast wordt opgemerkt dat er binnen de budgetten van volksgezondheid aanzienlijke provisies zijn aangelegd voor de strijd tegen corona en dat er dus niet bespaard wordt op geld voor patiënten.

De departementen krijgen enige vrijheid. In de begrotingsdocumenten staat dat de de diensthoofden zelf ook andere manieren kunnen voorstellen om de beoogde besparing te realiseren. Op het kabinet-De Bleeker wordt vooral veel verwacht van de invoering van ‘spending reviews’. Dat is een systeem van permanent uitgavenmanagement dat uit het Verenigd Koninkrijk en Nederland komt en recent ook de aandacht van Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) trok.

Weer Defensie