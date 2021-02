Gilkinet en Dutordoir stemmen violen over stationsloketten

De spoorbazin en haar voogdijminister hebben een gezamenlijk voorstel klaar over de mogelijke sluiting van 44 NMBS-loketten.

NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) meldden maandag dat ze 'een gemeenschappelijk standpunt hebben uitgewerkt over het dossier van de loketten'. Dutordoir gaat het standpunt dinsdag verdedigen voor de raad van bestuur van de NMBS.

Volgens een gezamenlijke mededeling gaat het voorstel in op vragen 'over menselijke aanwezigheid in de stations, de samenwerking met gemeenten, het onthaal van reizigers in stations, en garanties over de toegankelijkheid voor elke reiziger'. De minister en de CEO zeggen 'dezelfde ambities' te hebben voor het spoor.

Door de lokettenkwestie bereikte de spanning tussen Dutordoir en Gilkinet vorige week het zenit. Dat de mobiliteitsminister zich openlijk verzette tegen de beslissing van de NMBS om loketten te sluiten in 44 Belgische treinstations, was niet naar de zin van Dutordoir. Die sprak van een 'zware vertrouwensbreuk'. 'Sta me toe ten zeerste verwonderd te zijn over zowel de inhoud, de vorm als de timing van uw reactie', schreef Dutordoir in een forse brief aan Gilkinet.