Gouverneur Nationale Bank: 'Er moeten weer buffers worden opgebouwd'

Er mag niet meer getreuzeld worden om het begrotingstekort en de overheidsschuld af te bouwen. Dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch. 'Als we geen buffers opbouwen, maken we vandaag een afspraak om over vijf of tien jaar een scenario te beleven zoals in Griekenland.'

Wunsch doet zijn uitspraken in een interview met De Standaard. De gouverneur zegt er begrip voor te hebben dat er in het begin van de coronacrisis geen maatregelen werden genomen om het begrotingstekort af te bouwen. De prioriteit ging toen uit naar steunmaatregelen voor bedrijven. Maar volgens Wunsch is de tijd rijp om nu wel in te grijpen. 'De klassieke economische wijsheid blijft dat een goed begrotingsbeleid anti-cyclisch is. Als het niet goed gaat, moet je de schok opvangen. Maar om dat te kunnen, moet je buffers opbouwen als het beter gaat.'

Wunsch wijst er op dat ons begrotingstekort tot de hoogste van Europa behoort. Het monitoringcomité, de topambtenaren die de begroting opvolgen, voorspelde enkele maanden geleden dat het tekort volgend jaar nog altijd ruim 21 miljard euro zal bedragen of 4,1 procent van het bruto binnenlands product. De schuldgraad zal 113 procent van het bbp bedragen.

Zo'n hoge schuld houdt gevaren in, stelt Wunsch. 'Als de inflatie toeneemt, zal het expansieve monetaire beleid stap voor stap worden afgebouwd. Hoe dan ook zou ik niet zomaar veronderstellen dat de rente laag blijft.' Als de rente stijgt, moeten we meer rentelasten betalen. Geld dat niet voor andere zaken kan gebruikt worden.

Volgens Wunsch moeten er buffers worden opgebouwd, zodat we bestand zijn tegen een nieuwe econmische schok. 'Als we geen buffers opbouwen, maken we vandaag afspraak om over vijf of pakweg tien jaar een scenario te beleven zoals in Griekenland, Portugal en Spanje tien jaar geleden. En dan zijn de meest kwetsbaren het grootste slachtoffer.'

Schuldencrisis

Volgens Wunsch mogen we er niet zomaar van uitgaan dat een schuldencrisis, waarbij landen met een hoge schuld zoals Griekenland hun rente fors zagen oplopen, niet meer kan terugkeren. 'De verwachting dat de Europese Centrale Bank zal maken dat zo'n crisis nooit meer kan gebeuren, deel ik niet.' In die periode was het ook in ons land alle hens aan dek. Omdat de rente fors opliep, moest de toenmalige regering-Leterme een staatsbon uitgeven om de financiële markten te kalmeren. Toen werden miljarden opgehaald en dat wees erop dat het Belgische publiek nog voldoende vertrouwen had.