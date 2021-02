Gouverneur Nationale Bank pleit voor koolstoftaks

Op dit moment wordt al een prijs op koolstof geplakt via de handel in uitstootrechten. Dat mechanisme legt een plafond op de maximale uitstoot, waarna de uitstootrechten onder dat plafond worden verhandeld. Jaar na jaar daalt het plafond, waardoor de prijs stijgt en de vervuiling afneemt. Het systeem geldt alleen voor de zware industrie en energiebedrijven.

Wunsch zegt dat het marktmechanisme als nadeel heeft dat het de prijs van CO₂-vervuiling te volatiel maakt. Om meer zekerheid te bieden is een duidelijk, geloofwaardig en stabiel prijssignaal nodig via een koolstoftaks, zegt hij. Een koolstoftaks zou aardolie en -gas, diesel en benzine duurder maken voor gezinnen en kleine bedrijven.

We zijn niet naïef. We weten dat het politiek heel moeilijk ligt.

Het voorstel ligt politiek gevoelig. Federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) raakte in november vorig jaar een open zenuw toen ze in haar beleidsbrief voor zo’n koolstoftaks pleitte. Vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) suste daarna dat zo’n taks er niet komt omdat die niet in het regeerakkoord staat.

Futloos

De discussie is volgens Wunsch nodig, omdat de uitdagingen die voor de coronacrisis op tafel lagen niet verdwenen zijn. Zo duurt het nog minstens tien jaar om de begroting in evenwicht te krijgen, zegt hij. Voorts is er bijna geen productiviteitsgroei, nochtans een cruciale factor om de vergrijzingsfactuur betaalbaar te maken. Dat gebrek aan groei komt volgens het jaarverslag door een ‘futloze ondernemingsdemografie’. Behalve de klimaattransitie blijft de digitale revolutie een belangrijke uitdaging waarin niet ieder bedrijf voldoende mee is.