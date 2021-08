Graaf 'nonkel' Henri d'Udekem d'Acoz overleden...

De voormalige burgemeester van het West-Vlaamse Poperinge en oom van koningin Mathilde is overleden op 87-jarige leeftijd.

Graaf Henri d'Udekem d'Acoz overleed in de nacht van zondag op maandag, schrijven de Krant van West-Vlaanderen en VRT NWS. Hij kampte met gezondheidsproblemen en verscheen al even niet meer in het openbaar.

D'Udekem d'Acoz werd op 27 november 1933 geboren in Poperinge en studeerde rechten. Hij was vijftig jaar actief als advocaat, onder meer als stafhouder aan de balie van Ieper. Hij was een specialist in het pachtrecht.

Burgemeester

In 1960 deed hij op 26-jarige leeftijd zijn intrede in de lokale politiek, als burgemeester van de gemeente Proven, tegenwoordig een deelgemeente van Poperinge. Nadien was hij zes jaar burgemeester van de fusiegemeente Proven-Krombeke (1970-1976) en in 1995 schopte hij het tot burgervader van de fusiegemeente Poperinge. Die titel droeg hij tot 2005, waarna hij zijn afscheid aankondigde. Aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 nam hij niet meer deel.

De West-Vlaming verwierf nationale bekendheid na de verloving van zijn nicht Mathilde, die in 1999 met prins Filip in het huwelijksbootje stapte. In de jaren nadien was het publiek getuige van een aanslepende vete tussen 'nonkel Henri' - zijn jongere broer Patrick is de vader van Mathilde - en zijn twee broers. De aanleiding is de moeizame afwikkeling van de erfenis van hun ouders, die in 2005 een staartje krijgt in de rechtbank.

Henri d'Udekem d'Acoz werd veroordeeld tot een boete wegens belangenvermenging, omdat hij als burgemeester van Poperinge een woning onbewoonbaar liet verklaren. De hoeve was eigenom van zijn broer Patrick, die er een manoeuvre in zag om druk te zetten bij de erfeniskwestie. De rechter volgde die redenering.

Oplichting

Het was niet de enige keer dat 'nonkel Henri' in aanraking kwam met het gerecht. In 2016 volgde een veroordeling wegens oplichting. Samen met twee anderen zou hij een man uit Ingelmunster ruim 100.000 euro afhandig gemaakt hebben. De graaf bleef alles jarenlang ontkennen. Hij kreeg in 2018 uiteindelijk gelijk van het hof van beroep, dat de feiten onvoldoende bewezen achtte.

Ook op andere vlakken raakte d'Udekem d'Acoz in stormpjes verzeild. Zo zette CD&V de graaf in 2010 aan de deur omdat hij openlijk flirtte met de Vlaams-nationalisten van de N-VA. In een interview met Het Laatste Nieuws noemde hij de N-VA 'een sympathieke partij' en legde hij uit dat hij zich kon vinden in haar standpunten. De graaf benadrukte wel dat hij een voorstander van het koningshuis bleef.