Gratis Rail Pass komt ten vroegste halverwege zomer

Belgen krijgen de gratis tienrittenkaart voor de trein pas binnen vijf à zes weken in de bus. De NMBS schat het inkomstenverlies door de omstreden maatregel op minstens 100 miljoen euro.

De gratis 'Rail Pass' die de federale regering wil uitdelen aan alle Belgen ouder dan 12 jaar dreigt tot enorme problemen en gezondheidsrisico's te leiden. Daarvoor waarschuwt de NMBS de federale regering en haar raad van bestuur in een nota, die De Tijd kon inkijken.

Volgens de voorlopige plannen moeten Belgen de Rail Pass online aanvragen. Die staat op naam om misbruik te vermijden en wordt per post verstuurd. De procedure zou vijf, zes weken duren, waardoor Belgen hun exemplaar ten vroegste eind juli in de brievenbus krijgen. Nochtans had de superkern beslist dat de passen geldig zouden zijn van 1 juli tot 31 december 2020.