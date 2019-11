Greenpeace stuurt deurwaarder naar Demir

Greenpeace wil Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving en Energie, een dwangsom van 1.000 euro per dag opleggen, omdat het nieuwe Vlaamse luchtkwaliteitsplan ondermaats is.

Het plan waarmee de nieuwe Vlaamse regering nu op de proppen komt, beantwoordt hier volgens Greenpeace hoegenaamd niet aan. 'Dit is een vrijblijvend plan zonder tanden', zegt Joeri Thijs, expert luchtkwaliteit bij Greenpeace. 'Het bevat geen garanties dat de luchtkwaliteit op korte termijn zal verbeteren. De vele Vlamingen die hun recht op gezonde lucht opeisen, verdienen beter. Daarom sturen we een deurwaarder naar het kabinet van minister Demir om de naleving van het vonnis af te dwingen.'

Kilometerheffing

De maatregelen die in het plan staan, bevatten volgens de milieuorganisatie te weinig details en hebben geen concrete deadlines. 'Er komt geen slimme kilometerheffing, ultralage-emissiezones worden niet verplicht en er is geen duidelijk traject voor de vergroening van het wagenpark. Verschillende voorstellen zijn bovendien de bevoegdheid van de federale of lokale overheden en daarbij ontbreekt het aan afspraken over hoe deze zullen worden nageleefd', benadrukt Thijs.